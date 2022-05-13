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Ахметов: Динамо є символом сильної незалежної України

Сьогодні 14:25 159 0
Президент Шахтаря привітав Динамо
Ахметов: Динамо є символом сильної незалежної України
#Динамо Київ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов привітав Динамо з 95-річчям.

Про це повдіомляє пресслужба гірників.

"Вітаю керівництво, співробітників та вболівальників ФК Динамо із 95-річчям клубу. Славетна історія київського Динамо – це історія великих перемог і звершень, це десятки виграних трофеїв та успіхи на міжнародній арені, це повага футбольного світу й відданість мільйонів людей.

Динамо давно і міцно є символом не лише українського футболу, а й сильної незалежної України. Історію клубу писали багато поколінь видатних керівників, талановитих гравців, тренерів і працівників, але одне всі ці роки залишалося незмінним – прагнення зберігати славетні динамівські традиції й досягати найвищих цілей.

Амбіції та бажання перемагати завжди об’єднували Динамо і Шахтар, а ще забезпечували красиве суперництво наших клубів на футбольному полі. Протистояння Шахтаря й Динамо – це окраса українського чемпіонату, а наші матчі в Донецьку на Донбас Арені та в Києві на Олімпійському – це найкращі та найбільш пам’ятні ігри в історії клубів.

Сьогодні всі ми живемо в очікуванні головної, спільної для нашої країни перемоги. І я щиро сподіваюся, що дуже скоро Динамо і Шахтар знову зустрінуться на стадіонах мирної квітучої України й проведуть ще багато яскравих матчів при заповнених трибунах. Бажаю вболівальникам Динамо миру й добра, а клубу – нових гучних перемог та історичних досягнень", – розповів Ахметов.

Нагадаємо, Динамо виповнилося 95 років.

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