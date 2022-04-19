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Клубу Савіна заборонили тренуватися у Красногорську після випуску про війну в Україні

Сьогодні 18:49 212 0
Влада заборонила його клубу тренуватися на красногорському стадіоні
Клубу Савіна заборонили тренуватися у Красногорську після випуску про війну в Україні
#Вест Гем, #Савін, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Телеграм канал Івана Карпова.

Футбольному клубу блогера Євгена Савіна Красава після випуску з Андрієм Ярмоленком та іншими українцями заборонили тренуватися у Красногорську.

Про це повідомив журналіст Іван Карпов 

У цьому випуску на однойменному YouTube-каналі Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Андрій Воронін, Олександр Алієв та Даріо Срна розказали про наслідки вторгнення росії в Україну.

Випуск вийшов 18 квітня. Після цього Савін отримав лист, в якому влада заборонила його клубу тренуватися на красногорському стадіоні Зоркий з 20 квітня.

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