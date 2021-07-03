Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу
|3 липня, 2021
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Україна - Англія 0:0
|Стадіо Олімпіко, Рим
|Головний арбітр - Фелікс Брих (Німеччина)
|Євро-2020
|Склади команд
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|Група D
|Група E
|Група F
Тепер звучить гімн України!
Лунає гімн Англії!
Команди виходять на поле!
Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією.
Збірна України зіграє проти збірної Англії в 1/4 фіналу Євро-2020.
Матч відбудеться у суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.