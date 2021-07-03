Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 3 липня, 2021 Україна - Англія 0:0 Стадіо Олімпіко, Рим Головний арбітр - Фелікс Брих (Німеччина)

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Англії!

Команди виходять на поле!

Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією.

Збірна України зіграє проти збірної Англії в 1/4 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.