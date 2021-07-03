 Євро-2020. Україна - Англія: дивитися онлайн трансляцію матчу 1/4 фіналу Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Євро-2020. Україна - Англія: ОНЛАЙН

Сьогодні 21:55 8324 1
Євро-2020. Україна - Англія: ОНЛАЙН
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу
3 липня, 2021

Україна - Англія 0:0
Стадіо Олімпіко, Рим
Головний арбітр - Фелікс Брих (Німеччина)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Англії!

Команди виходять на поле!

Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією.

Збірна України зіграє проти збірної Англії в 1/4 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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