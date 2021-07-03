 Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією

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Став відомий склад збірної України
Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією
Фото - УАФ
#Євро-2020, #Україна, #Англія

Джерело - Чемпіон.

У Римі на Стадіо Олімпіко збірна України зіграє матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти національної команди Англії.

Актуально: Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція

Стартовий склад збірної України: 1. Георгій Бущан, 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 18. Роман Безус, 20. Олександр Зубков, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

До офіційної заявки на гру з тих футболістів збірної України, що зараз перебувають у Римі, не потрапив Руслуна Маліновський.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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