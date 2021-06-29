Євро-2020. Англія - Німеччина 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 29 червня, 2021 Англія - Німеччина 2:0 Вемблі, Лондон Головний арбітр - Данні Маккелі (Нідерланди)

Матч завершено! Збірна Англії переграє Німеччину та крокує до чвертьфіналу Євро-2020.

90' Кроос виконував подачу зі штрафного, але Філліпс вибив м'яч подалі.

90' Ще одна заміна в складі збірної Німеччини. Замість Мюллера на поле вийшов Мусіала.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Сане виконував навіс у штрафний майданчик, м'яч Магвайр вибивав, той відскочив до Горетцки, але удар Леона пішов повз ворота.

89' Подвійна заміна від Лева. Замість Гінтера та Гозенса на поле вийшли Джан та Сане.

88' Заміна у складі збірної Англії! Замість Деклана Райса на поле вийшов Джордан Хендерсон.

86' ГОООООЛ! Збірна Англії подвоює рахунок! Люк Шоу на фланг віддав на Гріліша, той виконав крос на Кейна, який у падінні головою пробив повз Ноєра.

83' Контролюють м'яч англійці, поспішають німці і часто помиляються з передачами.

81' Мюллер втікав один на один з Пікфордом, але не влучив у площину воріт! Неймовірний шанс змарнував хавбек збірної Німеччини.

80' Шаленіють фанати на Вемблі, Саутгейт близький щоб помститися німцям через 25 років після незабитого пенальті у півфіналі Євро-1996.

78' Пробивав Мюллер, але м'яч влучив у стінку.

77' Розіграли німці м'яч і відразу пішло закидання на Кімміха, але Магвайр збив німецького хавбека. Жовта для англійського захисника.

75' ГОООООЛ! Збірна Англії виходить вперед! Гріліш віддав передачу на Шоу, той прострілив у центр і Стерлінг вирвався з-під захисників і замкнув простріл з лівого флангу.

73' Кіран Тріпп'є на газоні опинився і тримається за стегно, медики вже на полі, надають допомогу латералю.

72' Гозенс на фланзі наступив на ногу Тріпп'є за що отримав жовту картку.

71' Контролюють м'яч англійці, але поки без особливого просування вперед!

69' Гарет Саутгейт також робить зміну в складі своєї команди. Джек Гріліш вийшов на поле замість Букайо Саки.

68' Заміна в складі збірної Німеччини. Замість Тімо Вернера гру продовжив Серж Гнабрі.

67' Пішло закидання на Вернера з глибини поля, але Пікфорд вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

66' Стерлінг втікав у контратаку, але його з фолом зупинив Кроос. Суддя обмежився усним попередженням.

65' Вернер подавав у штрафний майданчик, але Стоунс все ж таки вибив м'яч подалі від своїх воріт.

63' Стерлінг виконував навіс у штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Ноєр.

62' Класно німці пресингують на перших хвилинах другого тайму, не вдається англійцям позиційну атаку побудувати.

60' Магвайр збив Гаверца у центрі поля. Штрафний для німців.

58' Намагалися Кроос та Гозенс розіграти м'яч, але у підсумку з подачею хабвека Реала впоралися захисники збірної Англії.

57' Вернер увірвався у штрафний майданчик після передачі від Гаверца, але Тімо у боротьбі із Стоунсом лише кутовий заробив.

56' Показали нам Маркуса Рашфорда, але Кейн повернувся на поле і поки продовжує поєдинок.

55' Гаррі Кейн на газоні опинився після верхової боротьби. Медики надають капітану збірної Англії допомогу.

53' Гаверц намагався правим флангом прорватися і подати у штрафний майданчик, але втратив м'яч у боротьбі зі Стерлінгом.

51' Тріпп'є виконував вертикальну передачу на Вокера, але Рюдігер встиг підстрахувати партнера на фланзі і вибив м'яч в аут

49' Пішла подача з корнера, але англійці вибили м'яч подалі від своїх воріт.

48' Гозенс виконував навіс у штрафний майданчик, м'яч відскочив на Гаверца, який пробивав з льоту, але Пікфорд у неймовірному стрибку перевів снаряд на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить рівну гру демонструють команди, але на табло поки що нулі.

45' Стерлінг втікав на ворота збірної Німеччини після обрізки від Мюллера, м'яч відскочив до Кейна, який один на один виходив, але через поганий прийом англійський форвард втратив м'яч.

45' Філліпс у центрі поля грубо шипами заїхав у ногу Кроосу. Жовта картка для хавбека збірної Англії.

44' Тріпп'є з корнера навішував, але німці знову відбиваються.

43' Пішла подача на Кейна, але Хуммельс у падінні вибив м'яч на ктуовий.

42' Кейн по центру проривався, але його у підкаті збив Горетцка. Штрафний для збірної Англії.

40' Кейн намагався запустити Філіппса у забігання, але Ноєр вийшов з воріт і перехопив м'яч.

38' Швидко англійці розіграли м'яч, але простріл у підсумку перехопили німецькі захисника.

37' Філіппс намагався у центр прострілити, але м'яч від Горетцки пішов на кутовий.

36' Магвайр по центру намагався м'яч протягнути, але Гаверц вибив снаряд у аут.

34' Кроос класну вертикальну передачу на Кімміха виконував, Джошуа не вдалося прострілити у боротьбі з Шоу, а потім арбітр зафіксував офсайд.

33' Гаверц класно виводив Вернера на ударну позицію, але Тімо не зміг переграти Пікфорда. Перший гольовий момент у нашому матчі!

32' Кімміх виконував класну подачу з правого флангу, але Гозенс у боротьбі із захисниками пробити не зміг.

30' Стерлінг виконував подачу з лівого флангу, але Кроос головою відвів загрозу від своїх воріт.

29' Гаверц пресингував Магвайра, але порушив правила у боротьбі із англійським центрбеком.

27' Тріпп'є з правого флангу виконував подачу, але Магвайр у боротьбі з Гозенсом пробив повз ворота.

26' Тріпп'є класно подавав, але Кімміх головою виніс м'яч на кутовий.

25' Гінтер тепер порушив правила на фланзі. Шоу опинився на газоні. За розмови німець ще й жовту картку отримав.

24' Шоу подавав у штрафний майданчик, Стоунз скидав у центр, але німецькі обронці знову відбилися.

23' Горетцка збив Саку в центрі поля. Ще один стандарт для збірної Англії.

22' По черзі команди контролюють м'яч, але поки до небезпечних моментів справа не доходить.

20' Збірна Англії позиційну атаку розвивала, але Тріпп'є забіг у необов'язкий офсайд.

18' Мюллер виконував діагональ на Вернера, але м'яч перелетів Тімо і пішов за межі поля.

17' Пішла подача з корнера на Магвайра, але удар Гаррі прийшовся у руки Ноєру.

16' Стерлінг змістився у центр і пробивав по воротах, але Ноєр перевів м'яч на кутовий!

14' Пішла подача на Магвайра, який скидував на Кейна, але німці відбилися.

13' Сака прокинув м'яч повз Рюдігера і наткнувся на німецького захисника. Арбітр зафіксував фол.

12' Контролюють німці м'яч, але поки не вдається пройти оборону збірної Англії номінальним гостям.

10' Довго готувався цей удар, Кроос скотив на Мюллера, той зупинив м'яч по якому пробивав Гаверц, але Райс заблокував цей удар.

7' Горетцка втікав на ворота збірної Англії, Райс збив німця перед штрафним майданчиком. Жовта для англійського хавбека і небезпечний штрафний для німців.

6' Райс намагався через центр атаку розвивати, але Кроос без проблем перехопив м'яч.

5' Пішла подача з корнера, але гравці збірної Англії вибили м'яч подалі.

4' Кімміх виконував навіс з правого флангу, але Вокер головою вибив м'яч на кутовий.

3' Люк Шоу виконував подачу в штрафний майданчик, але захисники збірної Німеччини без проблем відбилися.

2' Мюллер підштовхнув Магвайра на фланзі у верховій боротьбі. Штрафний для англійців.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн Англії!

Лунає гімн Німеччини!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Англії зіграє зі збірною Німеччини в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 29 червня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.