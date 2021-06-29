Євро-2020. Англія - Німеччина 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 29 червня, 2021 Англія - Німеччина 0:0 Вемблі, Лондон Головний арбітр - Данні Маккелі (Нідерланди)

26' Тріпп'є класно подавав, але Кімміх головою виніс м'яч на кутовий.

25' Гінтер тепер порушив правила на фланзі. Шоу опинився на газоні. За розмови німець ще й жовту картку отримав.

24' Шоу подавав у штрафний майданчик, Стоунз скидав у центр, але німецькі обронці знову відбилися.

23' Горетцка збив Саку в центрі поля. Ще один стандарт для збірної Англії.

22' По черзі команди контролюють м'яч, але поки до небезпечних моментів справа не доходить.

20' Збірна Англії позиційну атаку розвивала, але Тріпп'є забіг у необов'язкий офсайд.

18' Мюллер виконував діагональ на Вернера, але м'яч перелетів Тімо і пішов за межі поля.

17' Пішла подача з корнера на Магвайра, але удар Гаррі прийшовся у руки Ноєру.

16' Стерлінг змістився у центр і пробивав по воротах, але Ноєр перевів м'яч на кутовий!

14' Пішла подача на Магвайра, який скидував на Кейна, але німці відбилися.

13' Сака прокинув м'яч повз Рюдігера і наткнувся на німецького захисника. Арбітр зафіксував фол.

12' Контролюють німці м'яч, але поки не вдається пройти оборону збірної Англії номінальним гостям.

10' Довго готувався цей удар, Кроос скотив на Мюллера, той зупинив м'яч по якому пробивав Гаверц, але Райс заблокував цей удар.

7' Горетцка втікав на ворота збірної Англії, Райс збив німця перед штрафним майданчиком. Жовта для англійського хавбека і небезпечний штрафний для німців.

6' Райс намагався через центр атаку розвивати, але Кроос без проблем перехопив м'яч.

5' Пішла подача з корнера, але гравці збірної Англії вибили м'яч подалі.

4' Кімміх виконував навіс з правого флангу, але Вокер головою вибив м'яч на кутовий.

3' Люк Шоу виконував подачу в штрафний майданчик, але захисники збірної Німеччини без проблем відбилися.

2' Мюллер підштовхнув Магвайра на фланзі у верховій боротьбі. Штрафний для англійців.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн Англії!

Лунає гімн Німеччини!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Англії зіграє зі збірною Німеччини в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 29 червня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.