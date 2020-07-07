 Мільйон за перемогу: Ворскла отримає крутий бонус за Кубок України | Футбол | Champion.com.ua
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Мільйон за перемогу: Ворскла отримає крутий бонус за Кубок України

Сьогодні 15:13 1868 0
Мільйон за перемогу: Ворскла отримає крутий бонус за Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Цієї середи Ворскла може стати володарем Кубка України. Трофей дасть можливість команді в новому сезоні зіграти в єврокубках, а також принесе солідний бонус від партнера клубу Parimatch. Компанія виділить футболістам за перемогу бонус в розмірі 1 млн. грн.

Така підтримка команди з боку Parimatch була передбачена ще на початку минулого сезону. Після того як полтавці в напруженій серії післяматчевих пенальті переграли Маріуполь (пен. 3:2, основний час - 1:1), гравцям нагадали про те, що тепер вони за крок від отримання солідного бонусу.

Нагадаємо, що матч Ворскли з “азовцями” в півфіналі став одним з найяскравіших в цьому розіграші Кубка України. Команду до фіналу буквально витягнув 16-річний Павло Ісенко, який дебютував у складі першої команди. Голкіпер вийшов на заміну на 119-й хвилині та відбив три удари з точки.

Фінал Кубка України відбудеться 8 липня в Харкові, де Ворсклу чекає зустріч з 11-кратним володарем трофея — Динамо. Полтавський клуб вже доходив до фіналу Кубка України, тоді у 2009 році полтавці зустрілися з володарем Кубка УЄФА — донецьким Шахтарем. Ворскла вперше у своїй історії сенсаційно завоювала Кубок України завдяки голу Василя Сачка. Тепер у полтавців є непогані шанси знову взяти трофей, тільки тепер у них буде ще й додаткова мотивація у вигляді солідного бонусу.

Компанія Parimatch, як меценат спорту №1 в Україні, стала партнером Ворскли в серпні 2019 року з метою популяризації футболу в полтавському регіоні.

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