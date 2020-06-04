Зупинений матч Альбасете, через образи Зозулі, дограють 10 червня

Роман Зозуля може вийти на поле вже 10 червня

Матч 20-го туру іспанської Сегунди між командами Райо Вальєкано і Альбасете, який був перерваний, дограють 10 червня, раніше старту всіх інших поєдинків.

Про це повідомляє пресслужба Королівської федерації.

Гра розпочнеться о 21.00 за київським часом.

15 грудня 2019 року матч був зупинений після першого тайму за рахунку 0:0, оскільки Альбасете відмовився виходити на другий тайм. В першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Zozulia eres un nazi" (Зозуля ти нацист), арбітр Хосе Лопес був змушений двічі призупинити гру.

У зв'язку із цим було прийнято рішення що догравання пройде при порожніх трибунах. При цьому всі матчі в Іспанії в будь-якому випадку проходитимуть без глядачів через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, апеляцію Райо Вальєкано у справі Зозулі відхилили.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.