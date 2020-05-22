 Зоря розірвала контракт із бразильським захисником | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря розірвала контракт із бразильським захисником

Сьогодні 13:05 1219 0
Лазіо не зміг закріпитися у Зорі
Зоря розірвала контракт із бразильським захисником
#Зоря, #УПЛ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря і бразильський захисник Лазіо припинили співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

"Бразильський захисник Лазіо більш не є гравцем Зорі. Співпраця з футболістом припинена за обопільною згодою, а контракт, відповідно, розірвано.

Навіть після розірвання контракту між гравцем і клубом збереглися теплі стосунки. Лазіо отримав можливість тренуватися індивідуально на навчально-тренувальній базі Зорі аж до відкриття кордонів і того моменту, коли він зможе покинути межі України", - йдеться в повідомленні.

Лазіо став гравцем луганського клубу влітку 2019 року, але закріпитися в основному складі так і не зумів.

Раніше, Зоря продовжила контракти Вернидуба і Хомченовського.

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