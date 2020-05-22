Зоря розірвала контракт із бразильським захисником

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря і бразильський захисник Лазіо припинили співпрацю.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
"Бразильський захисник Лазіо більш не є гравцем Зорі. Співпраця з футболістом припинена за обопільною згодою, а контракт, відповідно, розірвано.
Навіть після розірвання контракту між гравцем і клубом збереглися теплі стосунки. Лазіо отримав можливість тренуватися індивідуально на навчально-тренувальній базі Зорі аж до відкриття кордонів і того моменту, коли він зможе покинути межі України", - йдеться в повідомленні.
Лазіо став гравцем луганського клубу влітку 2019 року, але закріпитися в основному складі так і не зумів.
Раніше, Зоря продовжила контракти Вернидуба і Хомченовського.