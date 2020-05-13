Джерело - football.ua.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вселив віру футболістів у свої сили.
Про це розповів захисник луганського клубу Олександр Тимчик.
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"Зміни при Скрипнику? Він вселив довіру до самого себе. Знати, що ти можеш. Помиляєшся - але нічого страшного, при першій можливості потрібно вступати у відбір, не зациклюватися на цьому. Втратив м'яч - нічого, наступного разу вийде. Це в першу чергу", - розповів Тимчик.
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