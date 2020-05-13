Тимчик: Влітку я повертаюся у Динамо

Вихованець Динамо Олександр Тимчик, який на правах оренди виступає за Зорю, влітку повернеться у київський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Багато хто говорить, що повернуся, все пишуть "Лєднєв і Тимчик повертаються". Але зі мною поки ніхто не зв'язувався, нічого не говорили. У мене 30 червня закінчується контракт з Зорею і я 100% повертаюся в Динамо. А як воно буде далі, залишуся я в клубі чи ні - не знаю.

У Динамо гідні конкуренти на цій позиції. Тому, якщо хоча б 50% ігор за цю команду в сезоні, це був би мені плюс", - розповів Тимчик.