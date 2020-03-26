 ФІФА зобов'яже клуби продовжувати контракти до офіційного завершення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА зобов'яже клуби продовжувати контракти до офіційного завершення сезону

Сьогодні 17:47 639 0
У ФІФА працюють над завершенням сезону
ФІФА зобов'яже клуби продовжувати контракти до офіційного завершення сезону
#ФІФА

Джерело - football24.ua.

ФІФА хоче зобов'язати клуби продовжити контракти, які закінчуються, з гравцями і тренерами до фактичного завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє Reuters.

У внутрішньому документі організації йдеться, що якщо термін дії угоди закінчується в початкову дату закінчення сезону, договір продовжується до нової дати його завершення.

Такий же принцип повинен застосовуватися до контрактів на наступний сезон – термін початку їхньої дії повинен коригуватися відповідно до змін календаря.

Нагадаємо, ФІФА може продовжити літнє трансферне вікно до січня.

Раніше повідомлялося, що ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону.

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