Зоря планує підписати футболістів на три позиції

Луганчани зацікавлені у правому захиснику, центрбеку і форварді

Джерело - Sport Arena.

Луганська Зоря у зимове міжсезоння має намір підписати футболістів на три позиції - правого захисника, центрального захисника і нападника.

Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.

Луганський клуб шукає правого захисника у зв'язку з тим, що Олександр Тимчик влітку повернеться у Динамо. На позицію форварда Зорі потрібен новий гравець після того, як команду покинули Назарій Русин (повернувся у Динамо) і Філіп Будківський (перейшов у Десну).

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник сподівається, що луганчанам вдасться підписати гравців в кожну лінію.