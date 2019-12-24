Зоря планує підписати футболістів на три позиції

Джерело - Sport Arena.
Луганська Зоря у зимове міжсезоння має намір підписати футболістів на три позиції - правого захисника, центрального захисника і нападника.
Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.
Луганський клуб шукає правого захисника у зв'язку з тим, що Олександр Тимчик влітку повернеться у Динамо. На позицію форварда Зорі потрібен новий гравець після того, як команду покинули Назарій Русин (повернувся у Динамо) і Філіп Будківський (перейшов у Десну).
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник сподівається, що луганчанам вдасться підписати гравців в кожну лінію.