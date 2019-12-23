Динамо поверне Тимчика та Лєднєва

Джерело - ФК Динамо.
Київське Динамо планує влітку повернути захисника Олександра Тимчика та півзахисника Богдана Лєднєва, які виступають на правах оренди за луганську Зорю.
Про це повідомляє прес-служба киян.
Продавати чи обмінювати футболістів Динамо не планує.
Нагадаємо, що Тимчик виступає у складі Зорі з лютого 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку захисника 17 матчів у чемпіонаті України та шість поєдинків кваліфікації Ліги Європи.
Лєднєв захищає кольори луганського клубу з липня 2018-го. У нинішньому сезоні провів 16 матчів у Прем’єр-лізі (забив 9 м’ячів) та п’ять ігор у кваліфікації Ліги Європи (1 гол).
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Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.