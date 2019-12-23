Динамо поверне Тимчика та Лєднєва

Два гравці киян повернуться із Зорі

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо планує влітку повернути захисника Олександра Тимчика та півзахисника Богдана Лєднєва, які виступають на правах оренди за луганську Зорю.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Продавати чи обмінювати футболістів Динамо не планує.

Нагадаємо, що Тимчик виступає у складі Зорі з лютого 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку захисника 17 матчів у чемпіонаті України та шість поєдинків кваліфікації Ліги Європи.

Лєднєв захищає кольори луганського клубу з липня 2018-го. У нинішньому сезоні провів 16 матчів у Прем’єр-лізі (забив 9 м’ячів) та п’ять ігор у кваліфікації Ліги Європи (1 гол).

Раніше, Конте запропонували підписати Циганкова.

Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.