Нападник Зорі перейшов до Десни

Будківський став гравцем чернігівського клубу

Джерело - Sport Arena.

Нападник луганської Зорі Пилип Будківський продовжить кар'єру у чернігівській Десні.

Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.

По ходу першої частини сезону Будківський втратив місце в стартовому складі луганчан. В останніх турах УПЛ нападник отримував мало ігрового часу.

Всього в нинішньому сезоні 27-річний Будківський провів 16 матчів за Зорю у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Десна також зацікавлена в підписанні ще одного гравця Зорі - півзахисника Левана Арвеладзе.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.