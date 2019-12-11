 Євро-2020: Вперше на чемпіонаті Європи будуть виключно мобільні квитки | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020: Вперше на чемпіонаті Європи будуть виключно мобільні квитки

Сьогодні 18:09 158 0
Будуть нововведення на майбутньому чемпіонаті
Євро-2020: Вперше на чемпіонаті Європи будуть виключно мобільні квитки
#квитки, #Євро-2020

Джерело - УАФ.

Зараз триває процес подання заявок на квитки на матчі своєї збірної на Євро-2020, а УЄФА продовжує знайомити вболівальників із нововведеннями на майбутньому чемпіонаті.

Одним із таких нововведень буде відмова від паперових квитків та перехід на мобільні. Ця практика вже мала місце на останніх фіналах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, фіналі Ліги націй, а тепер черга дійшла й до чемпіонату Європи.

Як це відбуватиметься?

Уболівальники команд, які вийшли до фіналу Євро-2020, отримають свої квитки ближче до турніру на мобільний телефон через офіційний мобільний додаток.

Квитки вболівальники отримають не пізніше, ніж за сім днів до матчу.

(The UEFA Euro 2020 official mobile ticket app) Офіційний мобільний додаток Євро-2020 ви зможете завантажити ближче до турніру (наприкінці травня) на мобільні телефони з операційними системами Android та iOS.

Уболівальники, які придбали квитки follow my team, отримають їх, як тільки їхня команда пройде далі в турнірі. Наприклад, якщо вболівальник України придбав квиток follow my team на півфінал, і збірна України вийшла до півфіналу, уболівальник отримає свій квиток на півфінальний матч невдовзі після кваліфікації.

Уболівальнику потрібна буде мережа Інтернет, щоб завантажити свій квиток, але в день матчу (після завантаження квитка) буде необхідний лише Bluetooth та упевненість, що телефон заряджений повністю.

Якщо вболівальники бажають отримати на пам'ять сувенірний паперовий квиток, вони можуть придбати його за 15 євро, вибравши цю опцію під час оплати квитків. Плата 15 євро знімається за все замовлення, куди входять друк та доставка, а не за окремий квиток. Якщо вболівальник бажає сувенірний квиток, він отримає його після турніру.

Більш детальна інформація про мобільні квитки — на video або в розділі mobile ticket specific FAQs.

111 523 мобільні квитки (80%) на чотири матчі були успішно відправлені на мобільні телефони під час фіналу Ліги націй УЄФА в червні 2019 року. Проект мобільних квитків на Євро-2020 буде ґрунтуватися на цьому успіху.

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.

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