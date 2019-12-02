Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

30 листопада, у Києві Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної УкраїниТМ Parimatch зібрали експертний клуб, щоб e режимі онлайн з журналістами, функціонерами та колишніми гравцями національної дружини обговорити хід жеребкування у Бухаресті, де наживо переглядали церемонію президент УАФ Андрій Павелко та головний тренер збірної Андрій Шевченко.

До початку прямого включення з Бухаресту ведучий заходу Артем Гагарін запропонував присутнім спробувати вгадати майбутнього суперника для української команди у групі С, а також надав слово першому віце-президенту УАФ Олегу Протасову, який запевнив, що у будь-якому випадку, збірну очікують цікаві матчі: "Хто би нам не дістався, бажаю, щоб хлопці виступили так само вдало, як і у відбірковому циклі, а наша група була рівна, без аутсайдерів та фаворитів. Впевнений, усі збірні будуть відбирати очки одна в одної".

У свою чергу представник ТМ Parimatch Вадим Місюра прокоментував захід: "Дуже приємно розвивати нові формати з експертами та медіа. Вважаю прийнятними результати жеребкування, адже наша збірна у відборі довела всім, що може грати першим номером й досягати результату".

Пізніше стало відомо, що на сайті УЄФА вже розпочалася реєстрація вболівальників, які хочуть придбати квитки на матчі нашої збірної в Амстердамі та Бухаресті. До речі, УЄФА на цьому Євро запроваджує лише електронний квиток, який не треба буде роздруковувати.

Цікаво, що окрім національної футбольної дружини, українські вболівальники також зможуть цього літа підтримати і кібер-збірну України, яка була створена напередодні і також буде мати можливість посперечатися за титул континентальних чемпіонів.

Присутні у залі екс-гравці національної збірної Володимир Єзерський, Владислав Ващук, Володимир Рева, Василій Кардаш погодились, що Україна гідно проведе фінальний турнір Євро, й не буде зупинятися лише на іграх групового турніру.

"Треба ставити більш високі завдання, – вважає Владислав Ващук. – Ми обіграли Португалію у групі, то чому б не перемогти на Євро інші топ-збірні й розпочинати можна якраз з голландців".

Під час включення з Бухаресту учасники заходу почули пряме включення президента УАФ Андрія Павелка, який повідомив, що під час фінальної частини Євро синьо-жовті будуть базуватися в Бухаресті, а наше Посольство в цій країні організує прийом українців на найвищому рівні.

Під фінал церемонії жеребкування усі залишилися задоволені, адже ніхто не хотів бачити в суперники українцям португальців або турків, тому Австрію сприйняли оптимістично. Ще одного, четвертого опонента по групі, українці дізнаються після стикових матчів у Лізі націй. Серед варіантів: переможець стикових матчів шляху D (Грузія, Білорусь, Північна Македонія, Косово) або Румунія.

Фото: Сергій Левицький, Чемпіон.