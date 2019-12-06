Комітет арбітрів ФІФА затвердив списки міжнародних арбітрів, до яких увійшли 31 арбітр з України

Джерело - УАФ.
Комітет арбітрів ФІФА затвердив списки українських суддів, які в 2020 році зможуть судити міжнародні матчі під егідою організації.
Про це повідомляє УАФ.
До затвердженого списку міжнародних офіційних осіб увійшов 31 представник суддівського корпусу України.
Арбітри з футболу (чоловіки): Євген Арановський, Микола Балакін, Сергій Бойко, Ярослав Козик, Віктор Копієвський, Віталій Романов, Денис Шурман.
Асистенти арбітра футболу (чоловіки): Ігор Альохін, Володимир Висоцький, Володимир Володін, Олександр Жуков, Олександр Корнійко, Валентин Куцев, Віктор Матяш, Віктор Ніжнік, Андрій Скрипка, Семен Шлончак.
Арбітри з футболу (жінки): Катерина Монзуль, Анастасія Романюк, Людмила Тельбух, Катерина Усова.
Асистенти арбітра футболу (жінки): Олександра Ардашева, Олександра Вдовіна, Світлана Грушко, Марина Стрілецька.
Арбітри з футзалу (чоловіки): Ярослав Вовчок, Євген Гордтенко, Денис Куций, Святослав Ключник.
Арбітри пляжного футболу (чоловіки): Дмитро Дудко, Олександр Гуляєв.
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