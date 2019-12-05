ФІФА позитивно оцінила роботу VAR в Україні

Джерело - sport.ua.
Раніше представники ФІФА приїжджали в Україну, щоб оцінити підготовку до введення системи відео допомоги арбітрам VAR, яка з 2020 року має повноцінно запрацювати в УПЛ.
Про це повідомляє УАФ.
Систему VAR тестували на матчах чемпіонатів U-19 і U-21, а ФІФА встигла оцінити підготовку.
Українська асоціація футболу отримала позитивний рапорт від глави відділу футбольних технологій ФІФА.
До кінця тестування залишилося ще два матчі. Ймовірно, після цього відбудеться фінальний етап - Україна повинна відправити офіційну заявку на старт використання VAR.
Очікується, що початок повноцінного використання технології відбудеться або з весняної частини цього сезону УПЛ, або з сезону 2020/21.
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