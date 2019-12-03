Суркіс вказав на проблему Динамо

Влітку у Динамо було порушено фундамент фізичної готовності команди.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Зараз у хлопців два дні вихідних, відпочинуть. Фундамент фізичної готовності влітку, впевнений, був порушений. Заздалегідь знаємо, що граємо через два дні на третій основний осінній цикл.

Наприклад, у другому таймі з Мальме команда була явно втомленою. Не могла робити те, що вона могла. У першому таймі показала, що може, а в другому - зупинилася. У мене пояснень цьому немає.

Виграли у Олімпіка, тиждень підготовки, потім знову граємо через три на четвертий і через два на третій. Команда буде відпочивати. Сподіваюся, взимку буде закладена функціональна готовність команди, яка дозволить протягом решти сезону демонструвати якісний футбол без цих ям", - розповів Суркіс.