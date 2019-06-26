Тимчик підписав новий контракт з Динамо

Захисник Олександр Тимчик підписав новий контракт з київським Динамо.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Нова угода розрахована на п'ять років.

Сезон 2019/2020 Олександр проведе в оренді, виступаючи за луганську Зорю, яка посіла п'яте місце в минулому сезоні.

"Керівництво клубу повідомило прекрасну новину про продовження контракту. Мені сказали, що будуть стежити за мною і моїми успіхами в Зорі. Безумовно, це знак того, що на мене розраховують. Я неймовірно гордий бути частиною Динамо. Завжди радий повертатися в сім'ю київської команди. Буду доводити своєю грою, що гідний в майбутньому захищати біло-сині кольори. А поки сконцентрований на тому, щоб приносити користь луганській Зорі", - сказав Олександр Тимчук.