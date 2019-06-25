Вінсенте Гомес працював у Динамо з 2014-2017 рік

Вісенте Гомес повернувся до тренерського штабу Динамо. Вісенте замінить іншого іспанця у київському клубі.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Гомес повинен увійти в штаб нинішнього наставника Динамо Олександра Хацкевича замість іншого іспанця, Едуардо Докампо, який залишив київський клуб і працюватиме в Рубіні.

З весни 2017 року Гомес працював асистентом Реброва в Аль-Ахлі, а потім недовгий час перебував у тренерському штабі московського Спартака.

Нагадаємо, Динамо веде переговори щодо півзахисника збірної Словенії.

Джерело - dynamo.kiev.ua.