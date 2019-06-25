Вісенте Гомес повернувся до тренерського штабу Динамо. Вісенте замінить іншого іспанця у київському клубі.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Гомес повинен увійти в штаб нинішнього наставника Динамо Олександра Хацкевича замість іншого іспанця, Едуардо Докампо, який залишив київський клуб і працюватиме в Рубіні.
З весни 2017 року Гомес працював асистентом Реброва в Аль-Ахлі, а потім недовгий час перебував у тренерському штабі московського Спартака.
Нагадаємо, Динамо веде переговори щодо півзахисника збірної Словенії.
Джерело - dynamo.kiev.ua.