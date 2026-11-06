Ярмоленко отримав тривалу дискваліфікацію за вилучення в матчі з Кривбасом
Вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко отримав суворе покарання за грубий фол у матчі 11 туру УПЛ проти Кривбаса.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
За їхньою інформацією, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував Ярмоленка на три матчі плюс один матч умовно.
Нагадаємо, на 43-й матчу проти Кривбаса Ярмоленко забив рекордний, 125-й гол в УПЛ, реалізувавши пенальті, а вже за кілька хвилин покинув поле через вилучення за грубий фол проти хавбека Кривбаса Джованні Герберта.
Таким чином, Ярмоленко пропустить матчі Динамо в УПЛ проти Шахтаря, Оболоні та Чорноморця (8, 21 і 28 листопада відповідно).
Також 2 матчі дискваліфікації плюс один матч умовно отримав форвард Динамо Едуардо Герреро, який отримав червону картку після фінального свистка матчу 1/8 фіналу Кубку України проти Шахтаря.