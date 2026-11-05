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Михавко отримав дискваліфікацію за вилучення у матчі з Шахтарем

Олександр Булава — 5 листопада 2026, 15:18
Михавко отримав дискваліфікацію за вилучення у матчі з Шахтарем
Тарас Михавко
Динамо

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував центрального захисника Динамо Тараса Михавка.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Михавко отримав вилучення у матчі 1/8 фіналу Кубку України з Шахтарем (0:3). На 30-й хвилині оборонець вдарив рукою в обличчя Олега Очеретька під час стандартного положення.

У підсумку КДК УАФ відсторонив гравця на два матчі (плюс один умовно).

Через це покарання захисник вже пропустив виїзну зустріч із Кривбасом, а також буде змушений пропустити принциповий поєдинок проти Шахтаря в рамках 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

Раніше Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.

Динамо Київ Тарас Михавко

Тарас Михавко

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