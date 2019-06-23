Червенков: для вирішення серйозних завдань нам не обійтися без підсилення

Одеський Чорноморець з першого липня розпочне підготовку до нового чемпіонату України.

Про це клубній прес-службій повідомив головний тренер команди Ангел Червенков.

"Зберемося в Одесі в повному складі в кінці червня. Пройде традиційний медичний огляд. Перше тренування ми проведемо 1-го липня. Розраховуємо повністю зберегти кістяк команди, в чому нас цілком підтримує керівництво клубу. Звичайно, для вирішення серйозних завдань нам не обійтися без підсилення, але воно буде носити точковий характер. Запросимо нових кваліфікованих футболістів на проблемні позиції. Робота в цьому напрямку вже ведеться.

Підготовчий збір Чорноморця пройде на нашій базі в Совіньоні, де є практично ідеальні умови для повноцінної тренувальної роботи. Плануємо кілька спарингів, про їх розкладі ми повідомимо пізніше", - сказав Ангел Червенков.