Євген Морозенко залишить Чорноморець

Одеський клуб залишить вихованець київського футболу

Чорноморець може залишити ряд гравців. Одним з них є півзахисник Євген Морозенко.

Про це повідомляє FootBoom.

"Так, дійсно, я залишаю Чорноморець. Це 100%, - сказав футболіст.

Нагадаємо, що в минулому сезоні в складі моряків 27-річний хавбек провів 9 матчів, результативними діями не відзначився. Морозенко є вихованцем київського Динамо. За першу команду не провів жодного матчу, проте за команду дублерів синьо-білих зіграв понад 100 поєдинків. Також Євген виступав за Слован, Говерлу, "Олександрію", Гурію, Верес і донецький Олімпік.

За підсумками сезону Чорноморець зайняв 11 місце в турнірній таблиці УПЛ і був змушений відстоювати своє право на участь в елітному дивізіоні в матчах плей-офф з Колосом. За сумою двох зустрічей, моряки поступилися ковалівцям і вилетіли до першої ліги (0:0 і 0:2).

Раніше повідомлялося, що Вільхамссон відмовив Карпатам.

Джерело - footboom.com.