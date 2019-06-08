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Колос здолав Чорноморець та вийшов в УПЛ

Сьогодні 19:07 342 0
Колос здолав Чорноморець та вийшов в УПЛ

Колос Ковалівка у вирішальному матчі плей-оф за вихід в українську Прем'єр-ліги здолав одеський Чорноморець з рахунком 2:0.

Господарі відкрили рахунок на 57-й хвилині ударом з пенальті. Подвоїти перевагу вдалося через декілька хвилин ударом з одинадцятиметрової позначки.

Чемпіонат України, УПЛ

Плей-оф, другий матч

8 червня

Колос - Чорноморець 2:0 (0:0)

Перший матч 0:0

Голи: 1:0 - 57 Гавриш(П), 2:0 - 63(П)

У паралельному матчі Карпати зустрінуться з Волинню. Перший матч завершився з рахунокм 0:0.

Нагадаємо, Колос хоче грати на Олімпійському в УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Колос, #Чорноморець, #УПЛ
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