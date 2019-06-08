Колос здолав Чорноморець та вийшов в УПЛ

Колос Ковалівка у вирішальному матчі плей-оф за вихід в українську Прем'єр-ліги здолав одеський Чорноморець з рахунком 2:0.
Господарі відкрили рахунок на 57-й хвилині ударом з пенальті. Подвоїти перевагу вдалося через декілька хвилин ударом з одинадцятиметрової позначки.
Чемпіонат України, УПЛ
Плей-оф, другий матч
8 червня
Колос - Чорноморець 2:0 (0:0)
Перший матч 0:0
Голи: 1:0 - 57 Гавриш(П), 2:0 - 63(П)
У паралельному матчі Карпати зустрінуться з Волинню. Перший матч завершився з рахунокм 0:0.
Нагадаємо, Колос хоче грати на Олімпійському в УПЛ.
Джерело - Чемпіон.