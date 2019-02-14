Олімпіакос - Динамо: онлайн-трансляція

У першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо зіграє у гостях з Олімпіакосом.

Гра відбудеться у Піреї на стадіоні Георгіос Караіскакіс 14 лютого о 19:55.

Текстова онлайн-трансляція гри Олімпіакос - Динамо відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 19:40.

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Раніше повідомлялося, що букмекери не вірять у перемогу підопічних Хацкевича.

Нагадаємо, напередодні у центрі Києва відбулася масова бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта.

Зазначимо, що Шахтар на цій же стадії ЛЄ поміряється силами з німецьким Айнтрахтом.

Джерело - Чемпіон.