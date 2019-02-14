Ліга Європи. Шахтар - Айнтрахт: анонс і прогноз матчу

Шахтар - Айнтрахт

Ліга Європи. 1/16 фіналу

Металіст, Харків. 14 лютого, 22:00

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Асистенти арбітра: Гері Бісвік, Адам Нанн (обидва - Англія)

Четвертий арбітр: Константін Хадзідакіс(Англія)

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар у Харкові прийме франкфуртський Айнтрахт.

З одного боку, гірникам гріх скаржитися на жеребкування, адже в суперники їм могли попастися і Арсенал, і Челсі, і Наполі. З іншого боку, Айнтрахт - міцна німецька команда, готова зіпсувати чимало крові будь-якого супернику.

У поточному сезоні Айнтрахт після 21-го зіграного туру займає 5-е місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи в активі 33 очки при різниці забитих і пропущених м'ячів 40-27. Більш того, 21-річний сербський нападник Айнтрахта Лука Йович з 14-ма забитими голами очолює гонку бомбардирів Бундесліги, а 24-річний французький форвард Себастьян Аллі з 11-ма м'ячами ділить 5-е місце з Тімо Вернером з Лейпцига.

Атакувати Айнтрахт любить і вміє, саме такий стиль прищепив команді 49-річний австрійський тренер Адольф Хюттер, добре знайомий українським уболівальникам по роботі зі швейцарським клубом Янг Бойз. У сезоні 2016/2017 Янг Бойз під керівництвом Хюттера вибив Шахтар з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (2:0, 0:2, 2:4 по пенальті). Шанувальники київського Динамо тоді чимало потішалися над гірниками, поки в сезоні 2017/2018 не потрапили на Янг Бойз все в тому ж третьому раунді кваліфікації ЛЧ. 3:1, 0:2 - і Динамо повторило долю Шахтаря у попередньому сезоні, залишившись за бортом найпрестижнішого європейського клубного турніру. Цікаво, що Янг Бойз у раунді плей-оф Ліги чемпіонів програв московському ЦСКА (0:1, 0:2) і знову зустрівся з Динамо вже в рамках групового етапу Ліги Європи, де кияни взяли своєрідний реванш (2:2 , 1:0).

У цілому, Хюттера можна назвати фахівцем по українським клубам. Але, як сказав сам тренер на передматчевій прес-конференції, минуле не має значення, значення має лише поточне протистояння.

Цієї зими Шахтар обійшовся без гучних придбань (якщо не брати до уваги 19-річного ізраїльського вінгера Манора Соломона) і майже без гучних втрат. Мова, звичайно, про 29-річного українського захисника Ярослава Ракицького, який перейшов у пітерський Зеніт. Ракицький багато років захищав кольори донецького клубу, уявитиШахтар без нього поки складно. Гравця з першим пасом такого рівня у Паулу Фонсеки просто немає в обіймі.

"Завтра на позиції Ракицького зіграє Давид Хочолава. Сподіваюся, він впорається зі своєю роботою і зробить все правильно", - сказав Фонсека на передматчевій прес-конференції. Але Хочолаві доведеться серйозно постаратися, щоб впоратися зі своїм завданням. Читайте також: Шахтар провів останнє тренування пред матчем з Айнтрахтом. ФОТО

Робити якісь прогнози дуже важко. Шахтар зберіг своїх лідерів у групі атаки, тому гірникам є, що протиставити Айнтрахту. Але і німці добре розуміють силу Шахтаря і знають, як з ним грати.

"Шанси рівні - 50 на 50. Шахтар - топ-команда і, теоретично, є фаворитом. Але долю протистояння вирішать дрібниці", - сказав перед поєдинком наставник гостей Адольф Хюттер.

Букмекери вважають Шахтар фаворитом домашнього поєдинку, але і коефіцієнт на Айнтрахт цілком непоганий. Гірників у Харкові чекає суворий бій. Щоб його виграти, їм доведеться викластися на полі без залишку.

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Алан Патрік, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Айнтрахт: Трапп, Фалет, Хасебе Макото, Ндіка, Кошта, Гузман, Фернандеш, Костич, Гачінович Аллі, Йович.

Слова:

Паулу Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Чи буду я задоволений нічиєю? Ні в якому разі. Ми граємо тільки для того, щоб перемагати. Взявши гору в першому матчі, ми будемо впевненіше себе почувати і в другому".

Адольф Хюттер (головний тренер Айнтрахт): "Ми проаналізували ігри Шахтаря проти Гоффенгайма і його матчі під час зимової підготовки. Для себе по відношенню до Шахтаря ми ніякого секрету не відкрили. Це класна команда, у якій на перших ролях такі сильні гравці як Марлос, Степаненко, Ісмаїлі.

Цікаві факти:

- протистояння українських клубів (не беручи до уваги історію протистоянь до незалежності України, - прим.) з німецькими командами почалося 25 років тому. Тоді доля звела Дніпро і франкфуртський Айнтрахт у 1/16 Кубка УЄФА. За сумою двох матчів німці вийшли переможцями. Всього ж українці зустрічалися з клубами з Німеччини 51 разів: 13 перемог, 13 нічиїх і 25 поразок.

- донецький Шахтар перетинався з німцями дев'ять разів, причому лише з Шальке і дортмундською Боруссією зустрічався двічі. Найбільш пам'ятним поєдинком проти німецьких колективів для гірників стала зустріч з бременським "Вердером" у фіналі Кубка УЄФА. Тоді команда Луческу змогла домогтися перемоги і завоювати почесний трофей.

- у цілому ж, статистика гірників проти німецьких клубів виглядає не настільки сумно, як сумарна статистика протистоянь українських клубів з колективами з Німеччини. Можна сказати, все рівно: 5 перемог проти 5 поразок при 6 нічиїх.

- рефері майбутнього поєдинку, Ентоні Тейлор, вже не один раз обслуговував поєдинки за участю українських і німецьких колективів. Попрацював англієць і на матчах гірників: проти ПСЖ (0:2) і проти Гента (5:0). Всього ж на рахунку Тейлора сім поєдинків за участю українських колективів: 4 перемоги українців, 1 нічия, 2 поразки. Найбільш пам'ятними поєдинками для українців, напевно, стали Шахтар - Гент і Чехія - Україна. Особливо остання, адже по ходу тієї зустрічі українці програвали, але змогли зробити яскравий камбек, взявши важливі три очки.

Що стосується німців, то матчі при суддівстві Тейлора складалися більш вдало, ніж в українців: 5 перемог, 1 нічия, 1 поразка. Найбільше запам'ятався для німців, напевно, поєдинок Боруссії проти Наполі, коли німці здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.

Прогноз Чемпіона: 2:2

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Джерело - Чемпіон.