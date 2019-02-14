Соль: Я готовий до дебюту

Новачок Динамо Фран Соль готовий дебютувати за киян в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Олімпіакосом.

Про це сказав сам футболіст.

"Я дуже добре адаптувався в новій команді, в цьому мені допомогли партнери. Різниця в тренуваннях Віллема і Динамо є, проте я б не сказав, що колосальна.

Гарячі грецькі вболівальники мене абсолютно не лякають. Я готовий до дебюту - це те, до чого я прагнув усе життя", - сказав Соль.