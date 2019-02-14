Соль: Я готовий до дебюту

Новачок Динамо Фран Соль готовий дебютувати за киян в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Олімпіакосом.
Про це сказав сам футболіст.
"Я дуже добре адаптувався в новій команді, в цьому мені допомогли партнери. Різниця в тренуваннях Віллема і Динамо є, проте я б не сказав, що колосальна.
Гарячі грецькі вболівальники мене абсолютно не лякають. Я готовий до дебюту - це те, до чого я прагнув усе життя", - сказав Соль.
Нагадаємо, Соль вийде в стартовому складі Динамо у грі проти Олімпіакоса.
Текстова онлайн-трансляція гри Олімпіакос - Динамо відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 19:40.
Джерело - ua-football.