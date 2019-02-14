Мій профіль

Світоліна зіграє проти маловідомої чешки

Сьогодні 02:01 249
Ліга Європи. Шахтар - Айнтрахт: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 114
Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта під іншим кутом. ВІДЕО
Сьогодні 05:59 1721
Ліга Європи. Олімпіакос - Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 05:30 461
У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 04:52 384
Цуренко програла Халеп та покинула турнір в Досі
Вчора 19:24 1060
Світоліна у двох сетах переграла Остапенко на турнірі в Досі
Вчора 16:08 1198 1
Кінаш здобув бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Вчора 14:38 520
Тоттенгем - Боруссія Д: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 12:10 764
Левченко, Бех і Мельник завоювали золото на турнірі у Франції
Вчора 12:09 1099
Навколо спорту
Блоги
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО Максим Буйдин
12.02.2019 18:10 2155
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 17:11 1411
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ Максим Буйдин
12.02.2019 15:38 776
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 13:43 1734
Легендарна Вонн завершила кар'єру: остання гонка та привітання від Федерера. ВІДЕО
Легендарна Вонн завершила кар'єру: остання гонка та привітання від Федерера. ВІДЕО Максим Буйдин
12.02.2019 13:32 1363
Ярмоленко весело відновлюється після травми під наглядом легендарного футболіста. ВІДЕО
Ярмоленко весело відновлюється після травми під наглядом легендарного футболіста. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 07:38 3222
Українська красуня, яка змусить вас полюбити карате. Пікантні ФОТО
Українська красуня, яка змусить вас полюбити карате. Пікантні ФОТО Максим Буйдин
11.02.2019 20:30 5343
Про шанси Динамо та Шахтаря в Лізі Європи, майбутнє Циганкова - ТаТоТаке
Про шанси Динамо та Шахтаря в Лізі Європи, майбутнє Циганкова - ТаТоТаке Максим Буйдин
11.02.2019 20:29 2078
Фантастична серія Манчестер Юнайтед імені Сульшера
Фантастична серія Манчестер Юнайтед імені Сульшера Андрій Твердохліб
11.02.2019 19:05 1958 1
В Аргентині півзахисник вирубив опонента прийомом з карате. ВІДЕО
В Аргентині півзахисник вирубив опонента прийомом з карате. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 18:51 3978
Легенда Аякса та збірної Нідерландів святкує день народження. ВІДЕО
Легенда Аякса та збірної Нідерландів святкує день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 18:20 880
Українська символіка та молитва: Зінченко показав, у яких щитках Челсі обігрував. ФОТО
Українська символіка та молитва: Зінченко показав, у яких щитках Челсі обігрував. ФОТО Максим Буйдин
11.02.2019 17:31 1546
Бенфіка відгрузила 10 голів у ворота аутсайдера. ВІДЕО
Бенфіка відгрузила 10 голів у ворота аутсайдера. ВІДЕО Bohdan Proskurov
11.02.2019 17:17 1746
Рамос привітав Бейла особливим подарунком. ВІДЕО
Рамос привітав Бейла особливим подарунком. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 13:57 1035
Голкіперу Реала та збірної України виповнилося 20 років. ВІДЕО
Голкіперу Реала та збірної України виповнилося 20 років. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 13:09 1158
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:48 Футбол Ліга Європи. Шахтар - Айнтрахт: анонс і прогноз матчу 114
05:59 Блог Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта під іншим кутом. ВІДЕО 1721
05:37 Баскетбол Портленд - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 1006
05:35 Баскетбол Кліпперс - Фінікс: онлайн-трансляція матчу НБА 1418
05:30 Футбол Ліга Європи. Олімпіакос - Динамо: анонс і прогноз матчу 461
04:52 Футбол У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО 384
02:01 Теніс Світоліна зіграє проти маловідомої чешки 249
00:20 Баскетбол Індіана - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 1050
00:15 Баскетбол Бостон - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА 942
00:10 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 22225
13 Лютого 2019
23:58 Футбол Реал на виїзді вирвав перемогу в Аякса 1533
23:53 Футбол Тоттенгем вдома розгромив Боруссію в Лізі Чемпіонів 690
23:32 Футбол Маркевич: В УЄФА Павелко зможе реалізувати свої амбіції 573
23:21 Футбол Хацкевич: Я впевнений, що у Соля все вийде 855
22:59 Футбол Соломон - у заявці Шахтаря на матч проти Айнтрахта в Лізі Європи. ФОТО 1009
22:47 Футбол Динамо продовжує шукати забивного нападника 838
22:27 Хокей Донбас виграв у Дніпра і вийшов на перше місце УХЛ 835
22:19 Футбол Форвард Динамо хотів піти в оренду 1276
21:52 Футбол Помер легендарний форвард Динамо 1261
21:40 Хокей Крижані Вовки обіграли Динамо і перервали 24-матчеву серію поразок 625
21:32 Футбол Тоттенгем - Боруссія Д: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів 555
21:20 Теніс Цуренко програла екс-першій ракетці світу на турнірі в Досі. ВІДЕО 1685
21:12 Футбол Бензема та Бейл у стартовому складі Реала на матч Ліги чемпіонів проти Аякса 600
20:58 Футбол Каменюка: Я не політик. Для мене в Луганську все чудово 973
20:46 Футбол УЄФА відкрив дисциплінарну справу по матчу Фенербахче - Зеніт 797

У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні 04:52 384 0
У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО

Увечері, 13 лютого на Хрещатику відбулася бійка між фанатами Динамо та німецького Айнтрахту.

Про це повідомляє Киїів оперативний та паблік UA Ultras.

Зі слів джерела бійка відбулася за нерівних сил. Киян було майже вдвічі менше, проте господарі не залишили німцям жодних шансів.

За інформацією очевидців у бійці брали участь 42 фанати Динамо та 70-80 фанатів Айнтрахту.

Зазначимо, що ультрас німецької команди опинилися в Києві не випадково. Сьогодні ввечері Айнтрахт у Харкові гратиме проти Шахтаря в 1/16 фіналу ЛЄ.

  Читайте також: Ультрас Динамо жорстко розкритикували Суркіса

Нагадаємо, що у грудні 2018 року в Києві ультрас Динамо атакували фанатів Ліона.

Також відомо, що фани Динамо жорстко розкритикували Суркіса, повісивши відповідний банер.

Джерело - UA Ultras.

#Динамо, #ультрас, #бійка, #Айнтрахт
Коментарі ()