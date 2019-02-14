У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО

Увечері, 13 лютого на Хрещатику відбулася бійка між фанатами Динамо та німецького Айнтрахту.

Про це повідомляє Киїів оперативний та паблік UA Ultras.

Зі слів джерела бійка відбулася за нерівних сил. Киян було майже вдвічі менше, проте господарі не залишили німцям жодних шансів.

За інформацією очевидців у бійці брали участь 42 фанати Динамо та 70-80 фанатів Айнтрахту.

Зазначимо, що ультрас німецької команди опинилися в Києві не випадково. Сьогодні ввечері Айнтрахт у Харкові гратиме проти Шахтаря в 1/16 фіналу ЛЄ.

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Нагадаємо, що у грудні 2018 року в Києві ультрас Динамо атакували фанатів Ліона.

Також відомо, що фани Динамо жорстко розкритикували Суркіса, повісивши відповідний банер.

Джерело - UA Ultras.