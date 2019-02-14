Динамо вже перемагало Олімпіакос: як це було. ВІДЕО

Другий рік поспіль Динамо розпочинає плей-оф Ліги Європи матчами проти представника Греції. В 2018-му це був АЕК, цього разу – Олімпіакос.

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Ще раніше кияни перетинались з іншими грандами грецького футболу. І варто визнати, елліни є досить зручним суперником для біло-синіх, хоча були в історії і кілька неприємних епізодів.

Нагадаємо, що букмекери не вірять у киян.

Джерело - Чемпіон.

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