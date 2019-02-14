Соль в стартовому складі Динамо на матч проти Олімпіакоса

Олімпіакос та Динамо зустрічаються в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Текстова онлайн-трансляція гри Олімпіакос - Динамо відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 19:40.
Наставники команд вже визначились зі стартовими складами на поєдинок.
Ліга Європи УЄФА
1/16 фіналу, перший матч
14 лютого
Олімпакос – Динамо
Стартові склади команд:
Олімпіакос: Са, Мерія, Сіссе, Вукович, Цімікас – Камара, Гільєрме, Діаш, Фортуніс, Поденсе, Хассан.
Запасні: Лодигін, Бухалакіс, Натхо, Герреро, Хрістодулопулос, Масурас, Торосідіс.
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Шапаренко, Шепелєв, Циганков, Вербич, Соль
Запасні: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сідклей, Гармаш, Русин, Смирний.
Джерело - Чемпіон.