Соль в стартовому складі Динамо на матч проти Олімпіакоса

Олімпіакос та Динамо зустрічаються в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Текстова онлайн-трансляція гри Олімпіакос - Динамо відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 19:40.

Наставники команд вже визначились зі стартовими складами на поєдинок.

Ліга Європи УЄФА

1/16 фіналу, перший матч

14 лютого

Олімпакос – Динамо

Стартові склади команд:

Олімпіакос: Са, Мерія, Сіссе, Вукович, Цімікас – Камара, Гільєрме, Діаш, Фортуніс, Поденсе, Хассан.

Запасні: Лодигін, Бухалакіс, Натхо, Герреро, Хрістодулопулос, Масурас, Торосідіс.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Шапаренко, Шепелєв, Циганков, Вербич, Соль

Запасні: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сідклей, Гармаш, Русин, Смирний.

Джерело - Чемпіон.