Олімпіакос - Динамо 2:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершено. Динамо виривало дуже важливу нічию на останніх хвилинах, яка допоможе киянам у матчі-відповіді.

90' У центрі поля заїхав супернику по потилиці ліктем Кендзьора. Жовту картку показав порушнику суддя.

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' ГООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок! Прекрасну комбінацію розіграли кияни. Шепелєв м'яко закинув у штрафну, де Циганков головою скинув під удар Вербичу, який з одинадцяти метрів стрельнув в один дотик. Рикошетом від газону снаряд залетів у сітку.

88' Пройшов до чужого штрафного Натхо і вирізав на хід Хассану, але того випередив Бурда і відібрав сферу.

86' Заміна у складі Олімпіакоса. Замість Жиля Діаша догравати буде новачок команди, Гіоргас Масурас.

85' Чергова зупинка в нашому поєдинку. Отримав невелике ушкодження Миколенко. Без допомоги медиків тут не обійтися.

84' Ще одна заміна у гостей. Замість Франка Соля буде грати Назарій Русин. Хацкевич дає шанс молодому форварду проявити себе.

83' Заміна відбулася в складі Динамо. Замість Миколи Шапаренка гру продовжить Денис Гармаш.

82' Пауза в матчі. Опинився на газоні Діаш і не може самостійно піднятися на ноги.

81' Ще одну заміну провели греки. Замість Даніела Поденсе шанс проявити себе отримав Лазарос Христодулопулос.

79' М'яко закинув в штрафну Шапаренко, куди на всіх парах вирвався Вербич, але м'яч перехопив вийшов з воріт Са.

78' Тікав по лівій бровці Поденсе, але занадто далеко відпустив від себе сферу, яка вилетіла за лицьову лінію. Буде удар від воріт.

77' З правого флангу Діаш навісив на одинадцятиметрову позначку, але тут виграв верх Шабанов та головою скинув м'яч в руки Бойко.

75' Занадто активно Вербич пресингував суперника на чужій половині поля і в підсумку збив того з ніг. Жовту картку показав порушнику в цьому епізоді суддя.

73' У черговий раз продавив суперника по флангу Миколенко і низом прострілив у штрафну, але тут Сіссе спокійно виніс снаряд в аут

72' Натхо вирізав ідеальний пас на хід Поденсе, який обіграв Бойка і пробив по порожнім воротам, але не влучив. Не найкращим чином на виході зараз зіграв голкіпер киян.

71' Пішла подача з кута поля на дальню штангу у виконанні Циганкова, але спокійно на виході м'яч перехопив Са.

70' Отримав снаряд в штрафному суперника Циганков після пасу від Миколенка і тут же пробив в ближній кут. З великими труднощами Са зміг перевести сферу на кутовий.

69' Перша заміна в нашому поєдинку. Замість Константіноса Фортуніса на поле вийшов Бібрас Натхо.

68' Навісив з лівого флангу Миколенко на дальню штангу, де намагався пробити головою Циганков, але програв верхову дуель Сіссе.

67' Набагато свіжіше виглядає Динамо у другому таймі, не вистачає лише ударів по воротам.

66' Перехопив м'яч на чужій половині поля Циганков і тут же закинув в штрафну, але тут пробити Солю не дозволив Вукович.

65' М'яко закинув в штрафну Циганков. Тут зачепився за м'яч Вербич і спробував пробити по воротах. але влучив у спину захисника.

64' Зі штрафного Вербич намагався закрутити в ближню дев'ятку, але м'яч перелетів не тільки стінку, але і ворота.

63' Перед своїм штрафним майданчиком Вербича поклав на газон Хассан. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні футболістів Динамо.

62' Вирізав в штрафну Шапаренко на хід Солю, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов в сторону м'яча.

61' Виграв верх в штрафному суперника Соль і скинув на Шапаренка, який з льоту пробив, але м'яч пройшов поруч із дальньою стійкою.

59' Поденсе відверто грубо заїхав по нозі Циганкову. Арбітр розцінив це порушення на жовту картку.

58' Закинув по правій бровці Цімікас на хід Поденсе, але того випередив Кендзьора і вибив сферу в підкаті в аут.

57' У повільному темпі проходить старт другого тайму. Без воріт грають команди, тримаючи м'яч в центрі поля.

55' Довгим пасом Шепелєв шукав в чужій штрафній Соля, але у того буквально з голови м'яч зняв на виході Са.

54' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Хассан і скинув головою на Гільєрме, але тому пробити по воротах не дозволив захисник.

52' Пройшов лівим флангом Поденсе і віддав розрізний пас в штрафну на хід Хассану, але до того м'яч не дійшов. Добре на перехопленні зіграв Бурда.

51' Протягнув снаряд по флангу Циганков і прострілив у штрафну, але тут Сіссе виявився першим на м'ячі і вибив його в аут.

50' Заробили кутовий кияни, але розіграти вдало його не вдалося.

49' Закинув по флангу Меріна на хід Діашу, але того корпусом разом з м'ячем за межі поля витіснив Миколенко.

48' Олімпіакос володіє м'ячем. Поки не форсують події греки.

47' Пройшов по флангу Цимікас і подав на дальню штангу, але ніхто з партнерів так і не зміг відгукнутися на цей пас.

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм. Олімпіакос менше помилявся і в підсумку йде на перерву з перевагою в один м'яч.

45' Пройшов по флангу Шапаренко і спробував низом прострілити в штрафну, але м'яч застряг в ногах захисників.

45' Дві хвилини додає арбітр до першого тайму.

42' Довгим пасом Циганков запускав на ворота суперника Соля, але того випередив Са, який грамотно зіграв на виході.

40' Гол! Олімпіакос виходить вперед. Виграв підбір на чужій половині поля Діаш і метрів з двадцяти п'яти потужно пробив у ближню дев'ятку. М'яч по неймовірній траєкторії опустився точно під поперечину. Гарний гол вийшов у португальця.

38' Знову навішував з лівого флангу Миколенко в штрафну на Соля, але той не зміг пробити головою в боротьбі з Сіссе.

37' Розрізним пасом Вербич запускав в штрафну суперника Шапаренка, але того корпусом від м'яча відтіснив Вукович.

36' Наздогнав м'яч на лівій бровці Миколенко і прострілив низом у воротарську, але тут спокійно снаряд в центр поля вибив Сіссе.

35' Довгим пасом запускав Меріна по фланг Діаша, але той не зміг виграти швидкісну дуель у Миколенка.

34' Шапаренко зачепився за м'яч на чужій половині поля і головою скинув на фланг, але тут Циганков не зміг обробити сферу і випустив її за межі поля.

33' Перша жовта картка в нашому матчі. Камара відверто грубо збив в центрі поля Шепелєва, за що був покараний "гірчичником". Пропустить матч-відповідь Мохамед.

31' Отримав по ногах на фланзі Циганков від Цимікаса. Штрафний удар виконуватимуть футболісти Динамо.

29' Отримав м'яч в чужій штрафній Циганков і покотив під удар Вербичу, але цей пас не пройшов. Добре на перехопленні зіграв Сіссе

27' ГОООООЛ! Забиває Динамо! Кендзьора протягнув м'яч по флангу, у підкаті прострілив у центр, де Буяльський у дотик відправив снаряд у сітку.

25' Виграв верх в штрафному суперника Хассан і головою скинув під удар Діашу, але постріл останнього заблокував захисник.

23' Пауза в матчі. Отримав пошкодження Буяльський. Буде потрібно медична допомога футболістові Динамо.

22' Взяв ініціативу на себе Діаш, пройшов до штрафної і з двадцяти метрів пробив низом у дальній кут, але Бойко впорався.

21' Протягнув снаряд по правій бровці Діаш і низом прострілив у штрафну, де в дотик готовий був пробивати Фортуніс, але в останній момент м'яч у підкаті виніс Шабанов.

20' Багато помилок у діях динамівців. Купа втрат та неточних передач.

19' Обрізався на своїй половині поля Кендзьора, віддавши слабкий пас на голкіпера. М'яч перехопив Фортуніс, обіграв Бойко, але влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

18' Са сильно вибив м'яч на чужу половину поля, де повинен був тікати один на один Фортуніс, але виявився Костас в положенні "поза грою" і навіть не став бігти на м'яч.

17' Виграв верх на чужій половині поля Миколенко і головою скинув на хід Шапаренкц, але того корпусом від м'яча відтіснив Камара.

16' Довгим пасом Гільєрме запускав по правій бровці Діаша, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

15' Обіграся в стіночку на фланзі Діаш з Фортунісом, після чого увірвався в штрафну, але далеко відпустив від себе м'яч, який перехопив Шабанов.

14' Діагональ виконував Шепелєв на лівий фланг, куди вривався Вербич, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

13' Подав зі штрафного Циганков на одинадцять метрів. Тут виграв верх Сіссе і головою скинув м'яч в руки голкіперу.

12' Відверто збивав Гільєрме на фланзі Вербича. Можна було давати жовту, але арбітр обмежився усним попередженням.

11' У верховій боротьбі проти Шепелєва в центрі поля підштовхнув опонента руками в спину Камара. Штрафний удар виконають кияни.

9' Гол! Забиває Олімпіакос! Знайшов Гільєрме пасом у штрафному суперника Фортуніс, який переграв Миколенка і головою скинув на Хассана, який відтіснив корпусом Бурду і вколотив снаряд під поперечину.

8' Розрізним пасом Буяльський запускав на ворота суперника Соля, але в останній момент м'яч перехопив Вукович.

7' На фланзі Буяльський заїхав ззаду по ногах Цимікасу. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь господарів.

6' Довгим пасом шукав Камара на чужій половині поля Хассана, але в черговий раз добре в обороні відпрацював Шабанов.

5' Пройшов по флангу Цимікас і видав пас вперед на хід Поденсе, але того випередив Шабанов і в підкаті виніс сферу в аут.

3' Отримав м'яч на фланзі Кендзьора після пасу від Шепелєва і тут же подав у штрафну, але цей пас спокійно перехопив Са.

2' Олімпіакос відразу активно починає діяти. Досить високий пресинг проявляють греки.

1' Динамо розпочинає матч з центра поля.

Команди виходять на футбольне поле. Лунає гімн Ліги Європи.

Новачок Динамо Фран Соль заявив, що готовий до дебюту.

Динамо вже перемагало Олімпіакос: як це було.

Стали відомі стартові склади команд.

У першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо зіграє у гостях з Олімпіакосом.

Гра відбудеться у Піреї на стадіоні Георгіос Караіскакіс 14 лютого о 19:55.

Текстова онлайн-трансляція гри Олімпіакос - Динамо відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 19:40.

Актуально: Олімпіакос - Динамо: дивитися онлайн

Раніше повідомлялося, що букмекери не вірять у перемогу підопічних Хацкевича.

Нагадаємо, напередодні у центрі Києва відбулася масова бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта.

Зазначимо, що Шахтар на цій же стадії ЛЄ поміряється силами з німецьким Айнтрахтом.

Джерело - Чемпіон.