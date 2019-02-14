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Олімпіакос - Динамо 2:1. ОНЛАЙН

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Олімпіакос - Динамо 2:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:00 2996 0
Олімпіакос - Динамо 2:1. ОНЛАЙН

47' Пройшов по флангу Цимікас і подав на дальню штангу, але ніхто з партнерів так і не зміг відгукнутися на цей пас.

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм. Олімпіакос менше помилявся і в підсумку йде на перерву з перевагою в один м'яч.

45' Пройшов по флангу Шапаренко і спробував низом прострілити в штрафну, але м'яч застряг в ногах захисників.

45' Дві хвилини додає арбітр до першого тайму.

42' Довгим пасом Циганков запускав на ворота суперника Соля, але того випередив Са, який грамотно зіграв на виході.

40' Гол! Олімпіакос виходить вперед. Виграв підбір на чужій половині поля Діаш і метрів з двадцяти п'яти потужно пробив у ближню дев'ятку. М'яч по неймовірній траєкторії опустився точно під поперечину. Гарний гол вийшов у португальця.

38' Знову навішував з лівого флангу Миколенко в штрафну на Соля, але той не зміг пробити головою в боротьбі з Сіссе.

37' Розрізним пасом Вербич запускав в штрафну суперника Шапаренка, але того корпусом від м'яча відтіснив Вукович.

36' Наздогнав м'яч на лівій бровці Миколенко і прострілив низом у воротарську, але тут спокійно снаряд в центр поля вибив Сіссе.

35' Довгим пасом запускав Меріна по фланг Діаша, але той не зміг виграти швидкісну дуель у Миколенка.

34' Шапаренко зачепився за м'яч на чужій половині поля і головою скинув на фланг, але тут Циганков не зміг обробити сферу і випустив її за межі поля.

33' Перша жовта картка в нашому матчі. Камара відверто грубо збив в центрі поля Шепелєва, за що був покараний "гірчичником". Пропустить матч-відповідь Мохамед.

31' Отримав по ногах на фланзі Циганков від Цимікаса. Штрафний удар виконуватимуть футболісти Динамо.

29' Отримав м'яч в чужій штрафній Циганков і покотив під удар Вербичу, але цей пас не пройшов. Добре на перехопленні зіграв Сіссе

27' ГОООООЛ! Забиває Динамо! Кендзьора протягнув м'яч по флангу, у підкаті прострілив у центр, де Буяльський у дотик відправив снаряд у сітку.

25' Виграв верх в штрафному суперника Хассан і головою скинув під удар Діашу, але постріл останнього заблокував захисник.

23' Пауза в матчі. Отримав пошкодження Буяльський. Буде потрібно медична допомога футболістові Динамо.

22' Взяв ініціативу на себе Діаш, пройшов до штрафної і з двадцяти метрів пробив низом у дальній кут, але Бойко впорався.

21' Протягнув снаряд по правій бровці Діаш і низом прострілив у штрафну, де в дотик готовий був пробивати Фортуніс, але в останній момент м'яч у підкаті виніс Шабанов.

20' Багато помилок у діях динамівців. Купа втрат та неточних передач.

19' Обрізався на своїй половині поля Кендзьора, віддавши слабкий пас на голкіпера. М'яч перехопив Фортуніс, обіграв Бойко, але влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

18' Са сильно вибив м'яч на чужу половину поля, де повинен був тікати один на один Фортуніс, але виявився Костас в положенні "поза грою" і навіть не став бігти на м'яч.

17' Виграв верх на чужій половині поля Миколенко і головою скинув на хід Шапаренкц, але того корпусом від м'яча відтіснив Камара.

16' Довгим пасом Гільєрме запускав по правій бровці Діаша, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

15' Обіграся в стіночку на фланзі Діаш з Фортунісом, після чого увірвався в штрафну, але далеко відпустив від себе м'яч, який перехопив Шабанов.

14' Діагональ виконував Шепелєв на лівий фланг, куди вривався Вербич, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

13' Подав зі штрафного Циганков на одинадцять метрів. Тут виграв верх Сіссе і головою скинув м'яч в руки голкіперу.

12' Відверто збивав Гільєрме на фланзі Вербича. Можна було давати жовту, але арбітр обмежився усним попередженням.

11' У верховій боротьбі проти Шепелєва в центрі поля підштовхнув опонента руками в спину Камара. Штрафний удар виконають кияни.

9' Гол! Забиває Олімпіакос! Знайшов Гільєрме пасом у штрафному суперника Фортуніс, який переграв Миколенка і головою скинув на Хассана, який відтіснив корпусом Бурду і вколотив снаряд під поперечину.

8' Розрізним пасом Буяльський запускав на ворота суперника Соля, але в останній момент м'яч перехопив Вукович.

7' На фланзі Буяльський заїхав ззаду по ногах Цимікасу. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь господарів.

6' Довгим пасом шукав Камара на чужій половині поля Хассана, але в черговий раз добре в обороні відпрацював Шабанов.

5' Пройшов по флангу Цимікас і видав пас вперед на хід Поденсе, але того випередив Шабанов і в підкаті виніс сферу в аут.

3' Отримав м'яч на фланзі Кендзьора після пасу від Шепелєва і тут же подав у штрафну, але цей пас спокійно перехопив Са.

2' Олімпіакос відразу активно починає діяти. Досить високий пресинг проявляють греки.

1' Динамо розпочинає матч з центра поля.

Команди виходять на футбольне поле. Лунає гімн Ліги Європи.

Новачок Динамо Фран Соль заявив, що готовий до дебюту.

Динамо вже перемагало Олімпіакос: як це було.

Стали відомі стартові склади команд.

У першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо зіграє у гостях з Олімпіакосом.

Гра відбудеться у Піреї на стадіоні Георгіос Караіскакіс 14 лютого о 19:55.

Текстова онлайн-трансляція гри Олімпіакос - Динамо відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 19:40.

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Раніше повідомлялося, що букмекери не вірять у перемогу підопічних Хацкевича.

Нагадаємо, напередодні у центрі Києва відбулася масова бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта.

Зазначимо, що Шахтар на цій же стадії ЛЄ поміряється силами з німецьким Айнтрахтом.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Олімпіакос, #ЛЄ, #Ліга Європи, #футбол
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