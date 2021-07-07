Євро-2020. Англія - Данія 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/2 фіналу 7 липня, 2021 Англія - Данія 1:1 Вемблі, Лондон Головний арбітр - Данні Макеллі (Нідерланди)

82' Шоу подавав зі штрафного, Стоунз пробивав по воротах, але у площину не влучив.

80' Філліпс пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пішов за межі поля.

79' Заміна в складі збірної Данії. Замість травмованого Крістіансена на поле вийшов Андерсен.

78' Крістіансен у стрибку перехоплював м'яч і схоже, що отримав пошкодження, на газоні знаходиться данський захисник.

76' Делейні виконував подачу в штрафний майданчик, але ніхто до м'яча не дістався.

74' У штрафному майданчику Норгард збив Кейна. Свисток судді промовчав. Арбітри ВАР переглянули цей епізод і зафіксували фол у боротьбі Кейна та Поульсена, яка була до цього.

73' Маунт вже другим темпом виконував подачу в штрафний майданчик. М'яч почав летіти у ворота, але Шмейхель перевів снаряд на кутовий.

72' Васс збив Гріліша не далеко від штрафного майданчику, за що отримав жовту картку.

71' Пішла подача зі стандарту, але захисники збірної Англії відбилися.

70' Шоу на фланзі порушив правила. Хороша можливість для данців.

69' Також заміна в складі збірної Англії. Замість Саки гру продовжив Гріліш.

67' Три заміни від Г'юлманда: замість Ларсена, Дамсгарда та Дольберга на поле вийшли Васс, Поульсен та Ньоргор.

66' Повернувся на поле Крістіансен, а в збірної Данії готується декілька замін.

65' Крістіансен на газоні знаходиться, пошкодження в данського захисника.

63' Маунт увірвався у штрафний майданчик і намагався пробити по воротах, але його удар заблокували.

61' Маунт виконував подачу з кутового, але до Магвайра м'яч не дійшов, данці відбилися.

59' Стерлінг класно знайшов Шоу у штрафному майданчику, Люк виконував простріл, але нікого з партнерів не знайшов.

57' Пішла подача з корнеру, але ангійці відбилися.

56' Брейтвейт виконував простріл у штрафний майданчик, але м'яч від Магвайра пішов на кутовий.

55' Пішла подача зі стандарту, Магвайр вистрибнув вище всіх і пробивав у дальній кут, але Шмейхель у неймовірному стрибку потягнув цей удар.

54' Меле порушив правила на правому фланзі. Небезпечний штрафний для "трьох левів".

53' Брейтвейт подавав у штрафний майданчик збірної англії, але Пікфорд на виході зіграв і вибив кулаками м'яч подалі.

52' Після завершення епіозду арбітр зафіксував офсайд в Дольберга.

51' Дольберг отримав м'яч перед штрафним майданчиком і пробивав у ближній кут, але Пікфорд перевів м'яч на кутовий.

50' Жовту картку отримав Гаррі Магвайр, активно він ліктями грав у верховій боротьбі і збив Сімона К'єра.

49' Пішла подача зі стандарту, але арбітр зафіксував фол в атаці.

48' Сака прокинув м'яч повз Вестергора і данський захисник заблокував англійського вінгера. Штрафний удар для "трьох левів".

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Бойова нічия на Вемблі! Збірна Данії вийшла вперед після класного штрафного у виконанні Дамсгора, але вже за 10 хвилин англійці зрівняли рахунок!

44' Кейн намагався розрізну передачу на Саку виконати, але К'єр вибив м'яч в аут.

42' Вокер виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч перелетів усіх і пішов на Шоу, збірна Англії продовжує насідати.

40' Важливий гол англійці забили під завісу першого тайму.

39' ГООООООЛ! Збірна Англії зрівнює рахунок у матчі! Кейн класний розрізний пас віддав на Саку, той простріл виконував на Стерлінга, але К'єр переправив м'яч у свої ворота.

38' Кейн виконував простріл з лівого флангу, Стерлінг впритул пробивав, але Шмейхель врятував свою команду.

37' У контратаку втікали данці, але подача Хейб'єрга не знайшла адресата в штрафному майданчику.

36' Стерлінг пробивав, але влучив у стінку.

33' Делейні у підкаті збив Кейна. Незебпечний штрафний тепер для англійців.

31' Перший гол пропускає збірна Англії на цьому Євро!

30' ГООООООЛ! Збірна Данії виходить вперед! Дамсгор неймовірним ударом поклав м'яч у дальній кут воріт!

29' Пішла подача, але прямо перед штрафним майданчиком збили Крістіансена. Ще більш небезпечний стандарт для данців.

28' Маунт у центрі поля порушив правила, штрафний на користь збірної Данії.

27' Декілька подач виконали гравці збірної Англії, але до удару справа так і не дійшла.

26' Меле збив Саку не далеко від штрафного майданчику, небезпечний штрафний для "трьох левів".

25' Дамсгор з-за меж штрафного майданчика пробивав у дальній кут, але трохи вище воріт полетів м'яч.

23' Тепер збірна Англії захопила ініціативу, команди не використовують активний пресинг і не йдуть великими силами вперед.

21' Контролюють м'яч данці, але до атак справа не доходить.

19' Ларсен виконував подачу зі штрафного, але м'яч перелетів усіх і пішов за межі поля.

17' Пішла подача з корнера, але Пікфорд кулаками вибив м'яч подалі.

16' Пікфорд при введенні м'яча в гру помилився і ледь не привіз гол у свої ворота, але удар Брейтвейта від захисника пішов на кутовий.

15' Хей'бєрг пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Пікфорд забрав м'яч у руки.

14' Кейн прийняв м'яч перед штрафним майданчиком суперника і з розвороту пробивав, але набагато вище воріт снаряд пішов.

12' Стерлінг змістився у центр і пробивав по вротах, але заслабким вийшов цей удар. Шмейхель забрав м'яч у руки.

11' Маунт виконував простріл на Кейна, але К'єр перехопив цю передачу.

10' Класно обігралися гравці збірної Данії у центрі поля. Ларсен виконував закидання на Дамсгора, але Вокер наздогнав суперника і відтіснив його від м'яча.

9' Філліпс виконував закидання на Саку, але вінгер не зумів обробити м'яч. Удар від воріт на користь збірної Данії.

8' Стерлінг виконував подачу з правого флангу, але захисники збірної Данії вибили м'яч подалі від своїх воріт.

7' Крістіансен виконував діагональ на Меле, але м'яч перелетів латераля і пішов за межі поля.

5' Кейн виконував класну передачу з правого флангу на Стерлінга, але Рахім зовсім трохи до м'яча не встиг.

4' Контролюють англійці м'яч, поки Данія другим номером грає і активно не пресингує.

2' Люк Шоу у центрі поля збив суперника. Штрафний на користь збірної Данії.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн Англії!

Звучить гімн Данії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

У півфіналі Євро-2020 збірна Англія прийматиме Данію.

Матч відбудеться у середу, 7 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.