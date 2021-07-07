Англія - Данія: стартові склади команд

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Збірні Англії та Данії визначилися зі стартовими складами перед сьогоднішнім півфіналом Євро-2020.

З перших хвилин гру почне 19-річний хавбек Арсеналу Букайо Сака, який взяв участь в двох матчах Англії на поточному турнірі.

Англія: Пікфорд - Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу - Філліпс, Райс - Сака, Маунт, Стерлінг - Кейн

Данія: Шмайхель - Стрігер, Крістенсен, К'єр, Вестергор, Меглу - Гейбьерг, Ділейні - Брейтуейт, Дамсгор, Дольберг.

Матч на полі лондонського Вемблі розпочнеться о 22:00 за київським часом.