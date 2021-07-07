Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (4:2 по пенальті). Як це було

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Чемпіонат Європи 2020, 1/2 фіналу 6 липня, 2021 Італія - Іспанія 1:1 (4:2 по пенальті) Вемблі, Лондон Головний арбітр - Фелікс Брих (Німеччина)

ЖОРЖИНЬО ЗАБИВАЄ! ІТАЛІЯ У ФІНАЛІ ЄВРО-2020!

3:2. Мората не забиває! Доннарумма рятує свою команду!

3:2. Бернардескі потужно пробив у верхній кут воріт.

2:2. Тьяго також поклав м'яч у кут. Доннарумма завалився в іншу сторону.

2:1. Бонуччі розвів м'яч та Сімона по кутах.

1:1. Морено зрівнює рахунок. Доннарумма був близький до того щоб парирувати удар, але трошки не дотягнувся до м'яча.

1:0. Белотті забиває. Сімон вгадав напрямок удару, але постріл був потужним і точно в кут.

0:0. Ольмо пробиває вище воріт!

0:0. Локателлі не забиває!

Серія пенальті розпочалася!

120 хвилин завершено! Нас чекає серія пенальті!

118' Бонуччі високо ногу підняв у боротьбі з Моратою за що отримав жовту картку.

117' Є відчуття, що команди догравають вже матч і готуються до серії пенальті. Ніхто не хоче ризикувати на останніх хвилинах поєдинку.

115' Морено виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч пішов у руки Доннаруммі.

113' Беррарді намагався пас у розріз на Белотті віддати, але форвард збірної Італії забрався у положення поза грою.

112' Белотті збив Альбу в центрі поля, штрафний удар на користь збірної Іспанії.

110' Забив Беррарді гол після класного закидання з глибини, але арбітр зафіксував офсайд.

109' Гарсія на газоні і відразу його змінює Енріке, Пау Торрес вийшов на поле.

108' Також заміна від Манчіні. Замість автора голу К'єзи гру продовжив Бернардескі.

107' Заміна в складі збірної Іспанії. Замість Бускетса на поле вийшов Тьяго.

106' Другий екстратайм розпочався!

Завершується перший додатковий тайм! Іспанія активніше діє, але збірна Італії поки відбивається.

105' Льоренте виконував простріл у штрафний мадйначик, але Бонуччі перехопив цю передачу.

104' Пас у розріз пішов на Морату, але Альваро не зміг зачепитися за м'яч. Удар від воріт.

102' Подача пішла у штрафний майданчик збірної Італії, Доннарумма не дуже вдало вибив м'яч. Льоренте з льоту пробивав, але Бонуччі врятував свою команду, заблокувавши цей удар.

100' Ольмо намагався по центру прориватися, але Пессіна його з фолом зупинив.

98' Ольмо виконував удар зі штрафного, Доннарумма відбив м'яч точно на ногу Мораті, який пробивав відразу, але влучив у захисників збірної Італії!

97' Толої грубо зупинив Ольмо на фланзі. Жовта картка для італійського захисника.

95' Гарсія у верховій боротьбі підштовхнув Белотті, італійський нападник невдало приземлився і лежить на газоні.

94' Контролюють м'яч іспанці, але до ударів справа поки не доходить.

92' Толої збив Ольмо у центрі поля. Штрафний на користь збірної Іспанії.

91' Перший екстратайм розпочався!

Завершується поєдинок! Збірна Іспанії та Італії не виявили сильнішого за 90 хвилин!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' К'єза втікав у контратаку, але у боротьбі з трьома захисниками втратив м'яч.

88' Ольмо у центр поля порушив правила, знову усним попередженням обмежився Брих.

86' Також заміна в складі збірної Іспанії, замість Аспілікуети на поле вийшов Льоренте.

85' Подвійна заміна від Роберто Манчіні. Замість Барелли та Інсіньє на поле вийшли Локателлі та Інсіньє.

84' Мората пройшов по флангу, відпасував у центр під удар Родрі, але постріл хавбека пішов вище воріт.

83' Пішов навіс з корнера, Бускетс скидав на дальну стійку, але там нікого з партнерів не опинилося.

82' Швидко відібрали іспанці м'яч, після розіграшу в центрі поля. Родрі виконував подачу з правого флангу, але від Барелли м'яч пішов на ктуовий.

80' ГООООООЛ! Збірна Іспанії зрівнює рахунок у матчі! Мората пройшов по центру, відпасував на Ольмо, Дані повернув на Альваро і форвард покотив м'яч повз Доннарумму!

79' Беррарді отримав м'яч перед штрафним майданчиком і намагався пробити у дальній кут, але Сімон без проблем забрав снаряд у руки.

77' Пішла подача з кутового, але захисники збірної Італії вибили м'яч подалі.

76' Мората у штрафному майданчику отримав м'яч і вирішив простріл виконувати, але Бонуччі заблокував цю передачу.

75' Контролюють іспанці м'яч, але без особливого просування вперед. Італійці поки надійно грають у захисті.

73' Подвійна заміна в складі збірної Італії. Замість Вератті та Емерсона на поле вийшли Пессіна та Толої.

72' Альба виконував навіс з лівого флангу. Доннарумма намагався забрати м'яч у руки, але проти нього порушили правила.

70' Подвійна заміна в складі збірної Іспанії. Замість Оярсабаля та Коке на поле вийшли Морено та Родрі.

69' Ольмо у центрі поля наступив на ногу Бареллі, який у підкаті перший на м'яч був. Штрафний на користь збірної Італії.

68' К'єза класно протягнув м'яч до штрафного майданчика, відпасував на Беррарді, який пробивав з гострого кута, але Сімон парирував цей удар.

66' Оярсабаль скидував під удар Ольмо, але постріл Дані з льоту трохи повз ворота пішов.

64' Коке класне закидання на Оярсабаля виконав, але Мікель головою не влучив по м'ячу і втратив можливість забити.

62' Також заміна від Луїса Енріке. Замість Торреса на поле вийшов Мората.

61' Заміна в складі збірної Італії. Замість Іммобіле на поле вийшов Беррарді.

60' ГОООООЛ! Збірна Італії виходить вперед! Доннарума швидко викотив м'яч у центр поля, далі пішла передача на Інсіньє, який втік по флангу і пасував на Іммобіле. Чіро відкотив на К'єзу, який прийняв снаряд і класно пробив у дальній кут!

58' З дальньої дистанції пробивав Коке, але м'я прилетів у руки Доннаруммі.

57' Торрес намагався пробити з-за меж штрафного майданчику, але ді Лоренцо заблокував його удар.

56' Емерсон виконував простріл з лівого флангу, але Лапорт вибив м'яч подалі.

54' Класно у контратаку втікав Інсіньє, далі продовжив на Бареллу, той відпасував на фланг на К'єзу, який з-під захисника низом пробивав, але Сімон впорався з цим ударом.

53' Оярсабаль проривався правим флангом і під удар скидував Бускетсу, але удар Серхіо трохи повз ворота пішов.

52' Бускетс у центрі поля збив Іммобіле, Брих нагородив іспанського опорника жовтою карткою.

51' Пішла подача корнера, але Доннарумма вибив м'яч подалі від своїх воріт.

50' Ольмо виконував подачу на дальню стійку, але ді Лоренцо встиг перевести м'яч на ктуовий.

49' Пішла подача з кутового, але захисники збірної Іспанії вибили м'яч подалі.

48' Сімон помилився з передачею, Інсіньє перехопив м'яч, але лише кутовий заробив.

47' У другому таймі команди обійшлися без замін.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло, команди не хочуть ризикувати і дуже обережно йдуть вперед.

45' Інсіньє пройшов до штрафного майданчику, відпасував на Емерсона, який потужно пробивав у ближній кут, але влучив у стійку.

44' Емересон намагався втікти у контратаку, але Коке збив його у центрі поля. Суддя в черговий раз усне попередження зробив.

42' Знову закидання на Іммобіле пішло, але Сімон класно вийшов з воріт і головою вибив м'яч подалі від своїх воріт.

40' Барелла у центрі поля порушив правила проти Бускетса. черговий фол у нашому матчі.

39' Класно розвивали швидку атаку іспанці, Ольмо скидував під удар Оярсабалю, але удар Мікеля пішов набагато вище воріт.

37' Емерсон класно втікав у контратаку по центру, але м'яча не позбувався і в підсумку Бускетс зупинив італійського латераля.

36' Збірна Іспанії більше контролює м'яч в першому таймі, проте важко "Фурії Росі" пройти масований захист "Сквадра Адзурри".

34' Іммобіле класно пас в розріз на Інсіньє віддав, Лоренцо намагався повз Аспілікуету прокинути м'яч, але Сезар класно корпусом зіграв і снаряд пішов за межі поля.

32' Доннарумма тепер дуже дальне закидання виконував, але в останній момент Ляпорт вибив м'яч з-під ніг Іммобіле.

30' Сімон виконував закидання на Оярсабаля аж до чужого штрафного майданчика, але Кьєлінні відтіснив іспанця корпусом і м'яч пішов у руки Доннаруммі.

28' Захопили знову італійці м'яч, по черзі команди володіють ініціативою.

26' Оярсабаль правим флангом класно пройшов, відпасував у центр на Ольмо. Той обробив м'яч і пробивав по воротах, м'яч від Бонуччі повернувся до Ольмо, який з другої спроби пробивав по воротах, але Доннарумма врятував свою команду!

24' Інсіньє намагався п'ятою відіграти на Іммобіле, але вийшло невдало. М'яч перехопили захисники збірної Іспанії.

22' Сімон помилився на виході, Емерсон перехопив м'яч і віддав на Іммобіле, той продовжив на Бареллу. Але Ніколо завозився зі снарядом і втратив можливість забити у порожні ворота.

20' Вератті класно перехопив м'яч у центрі поля, спочатку Ольмо, а потім й Бускетс збили Марко.

18' Закидання виконував Жоржиньо, але м'яч перелетів усіх і пішов у руки Сімону.

17' Бускетс збив Бареллу не далеко від штрафного майданчика збірної Іспанії. Штрафний для збрної Італії.

15' Торрес намагався пас на хід віддати на Альбу, але засильною вийшла ця передача і м'яч пішов за межі поля.

14' Торрес класно перехопив пас у центрі поля, протягнув м'яч і пробивав у ближній кут, але м'яч пішов повз ворота.

12' Коке намагався виконати простріл на Оярсабаля, але захисники збірної Італії вибили м'яч подалі.

10' Контролюють іспанці зараз м'яч, але до штрафного майданчика підійти не вдається.

8' Інсіньє обігрався з Емерсоном у стінку, але Оярсабаль класно корпусом відтіснив лівого захисника від м'яча.

7' Активно пресингують обидві команди, не вдається жодній з команд провести затяжну позиційну атаку.

5' Втікали у контратаку гравці збірної Іспанії, але розрізна передача на Ольмо виявилася засильною.

4' Емерсон видав класну вертикальну передачу на Бареллу, Ніколо пішов від захисника і пробивав у дальній кут, але влучив у стійку. Після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

3' Ольмо пресингував Бонуччі і порушив правила проти італійського захисника.

2' Вератті у центрі поля в підкаті грубо зіграв проти Ольмо, проте Фелікс Брих обмежився усним попередженням.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Італії!

Лунає гімн Іспанії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд!

У півфіналі Євро-2020 збірна Італії зіграє з Іспанією.

Матч відбудеться у вівторок, 6 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.