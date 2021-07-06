Італія - Іспанія: стартові склади

6 липня о 22:00 у Лондоні відбудеться перший півфінал Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 липня, у матчі 1/2 фіналу Євро-2020 зійдуться збірні Італії та Іспанії.

Поєдинок відбудеться у Лондоні і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон - Барелла, Жоржинью, Верратті - К'єза, Іммобіле, Лоренцо Інсіньє.

Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Берарді, Пессіна, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Бастоні, Флоренці, Толой.

Іспанія: Сімон - Аспілікуета, Ляпорт, Гарсія, Альба - Коке, Бускетс, Педрі - Оярсабаль, Ф. Торрес, Ольмо.

Запасні: Де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родрі, Руїс, Траоре