Євро-2020. Італія - Іспанія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

52' Бускетс у центрі поля збив Іммобіле, Брих нагородив іспанського опорника жовтою карткою.

51' Пішла подача корнера, але Доннарумма вибив м'яч подалі від своїх воріт.

50' Ольмо виконував подачу на дальню стійку, але ді Лоренцо встиг перевести м'яч на ктуовий.

49' Пішла подача з кутового, але захисники збірної Іспанії вибили м'яч подалі.

48' Сімон помилився з передачею, Інсіньє перехопив м'яч, але лише кутовий заробив.

47' У другому таймі команди обійшлися без замін.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло, команди не хочуть ризикувати і дуже обережно йдуть вперед.

45' Інсіньє пройшов до штрафного майданчику, відпасував на Емерсона, який потужно пробивав у ближній кут, але влучив у стійку.

44' Емересон намагався втікти у контратаку, але Коке збив його у центрі поля. Суддя в черговий раз усне попередження зробив.

42' Знову закидання на Іммобіле пішло, але Сімон класно вийшов з воріт і головою вибив м'яч подалі від своїх воріт.

40' Барелла у центрі поля порушив правила проти Бускетса. черговий фол у нашому матчі.

39' Класно розвивали швидку атаку іспанці, Ольмо скидував під удар Оярсабалю, але удар Мікеля пішов набагато вище воріт.

37' Емерсон класно втікав у контратаку по центру, але м'яча не позбувався і в підсумку Бускетс зупинив італійського латераля.

36' Збірна Іспанії більше контролює м'яч в першому таймі, проте важко "Фурії Росі" пройти масований захист "Сквадра Адзурри".

34' Іммобіле класно пас в розріз на Інсіньє віддав, Лоренцо намагався повз Аспілікуету прокинути м'яч, але Сезар класно корпусом зіграв і снаряд пішов за межі поля.

32' Доннарумма тепер дуже дальне закидання виконував, але в останній момент Ляпорт вибив м'яч з-під ніг Іммобіле.

30' Сімон виконував закидання на Оярсабаля аж до чужого штрафного майданчика, але Кьєлінні відтіснив іспанця корпусом і м'яч пішов у руки Доннаруммі.

28' Захопили знову італійці м'яч, по черзі команди володіють ініціативою.

26' Оярсабаль правим флангом класно пройшов, відпасував у центр на Ольмо. Той обробив м'яч і пробивав по воротах, м'яч від Бонуччі повернувся до Ольмо, який з другої спроби пробивав по воротах, але Доннарумма врятував свою команду!

24' Інсіньє намагався п'ятою відіграти на Іммобіле, але вийшло невдало. М'яч перехопили захисники збірної Іспанії.

22' Сімон помилився на виході, Емерсон перехопив м'яч і віддав на Іммобіле, той продовжив на Бареллу. Але Ніколо завозився зі снарядом і втратив можливість забити у порожні ворота.

20' Вератті класно перехопив м'яч у центрі поля, спочатку Ольмо, а потім й Бускетс збили Марко.

18' Закидання виконував Жоржиньо, але м'яч перелетів усіх і пішов у руки Сімону.

17' Бускетс збив Бареллу не далеко від штрафного майданчика збірної Іспанії. Штрафний для збрної Італії.

15' Торрес намагався пас на хід віддати на Альбу, але засильною вийшла ця передача і м'яч пішов за межі поля.

14' Торрес класно перехопив пас у центрі поля, протягнув м'яч і пробивав у ближній кут, але м'яч пішов повз ворота.

12' Коке намагався виконати простріл на Оярсабаля, але захисники збірної Італії вибили м'яч подалі.

10' Контролюють іспанці зараз м'яч, але до штрафного майданчика підійти не вдається.

8' Інсіньє обігрався з Емерсоном у стінку, але Оярсабаль класно корпусом відтіснив лівого захисника від м'яча.

7' Активно пресингують обидві команди, не вдається жодній з команд провести затяжну позиційну атаку.

5' Втікали у контратаку гравці збірної Іспанії, але розрізна передача на Ольмо виявилася засильною.

4' Емерсон видав класну вертикальну передачу на Бареллу, Ніколо пішов від захисника і пробивав у дальній кут, але влучив у стійку. Після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

3' Ольмо пресингував Бонуччі і порушив правила проти італійського захисника.

2' Вератті у центрі поля в підкаті грубо зіграв проти Ольмо, проте Фелікс Брих обмежився усним попередженням.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Італії!

Лунає гімн Іспанії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд!

У півфіналі Євро-2020 збірна Італії зіграє з Іспанією.

Матч відбудеться у вівторок, 6 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.