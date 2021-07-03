Євро-2020. Україна - Англія 0:4. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 3 липня, 2021 Україна - Англія 0:4 Стадіо Олімпіко, Рим Головний арбітр - Фелікс Брих (Німеччина)

Матч завершено! Збірна України розгромно поступається Англії та покидає Євро-2020! Підопічні Гарета Саутгейта зіграють в півфіналі з данцями, які сьогодні переграли Чехію.

88' Потрійна заміна готується в нашої команди. Судаков, Тимчик та Довбик мають вийти на поле!

85' Намагаються наші гравці зачепитися за м'яч і створити атаку, але до удару справа не доходить.

83' Продовжують англійці контролювати м'яч, доводять "родоначальники футболу" гру до завершення.

81' Класне закидання на Рашфорда пішло, але трохи Маркус не дістався до м'яча. Удар від воріт.

79' Зінченко виконував навіс з кутового, але Кальверт-Льюїн вибив головою м'яч подалі.

77' Миколенко класне закидання на Циганкова виконав, Віктор прострілював у центр штрафного майданчику, але Магвайр вибив м'яч подалі.

75' Класно у контратаку могли втікати гравці збірної України, але м'яч влучив у руку Ярмоленку.

73' Макаренко потужно пробивав по воротах суперника, але Пікфорд впорався з цим пострілом.

71' Ще одна заміна в складі збірної Англії. Замість Кейна гру продовжив Кальверт-Льюїн.

69' Пікфорд помилився на виході, Циганков під удар скидав Яремчуку, але Роману не вдалося перекинути голкіпера. Стоунз заблокував удар.

67' Маунт впав у штрафному майдначику у боротьбі з двома захисниками, але свисток арбітра промовчав.

65' Потрійна заміна в складі збірної Англії. Замість Шоу, Стерлінга та Філліпса на поле вийшли Тріпп'є, Рашфорд та Беллінгем.

63' Гол! Збірна Англії громить Україну! Пішла подача з кутового, Хендерсон відірвався від захисника і пробив у дальній кут.

62' Кейн класно м'яч зловив у повітрі та пробивав з льоту, але Бущан перевів снаряд на кутовий.

61' Маунт намагався видати пас у розріз на Кейна, але Матвієнко перехопив цю передачу.

59' Кейн виконував навіс з правого флангу, але Миколенко заблокував цю передачу, м'яч пішов у аут.

57' Заміна в складі збірної Англії. Замість Райса на поле вийшов Хендерсон.

56' Шоу у центрі поля збив Ярмоленка, штрафний на користь збірної України.

54' Шапаренко класно у центрі поля запресингував Стерлінга та відібрав м'яч.

52' Миколенко виконував передачу на Яремчука в штрафний майданчик, але Роман не зміг обробити м'яч і в підсумку англійці чергову позиційну атаку розпочали.

50' Гол! Збірна Англії громить Україну! Люк Шоу виконував подачу з лівого флангу, Кейн відклеївся від Матвієнка та без проблем головою пробив повз Бущана.

48' Яремчук зачепився за м'яч і намагався контратаку розвивати, але Стоунз встиг вибити снаряд з під ніг нашого нападника.

47' Гол! Збірна Англії подвоює рахунок! Пішла подача зі штрафного, Магвайр перестрибнув Матвієнка та поклав м'яч у дальній кут воріт.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри! Збірна Англії мінімально переграє Україну завдяки голу Гаррі Кейна.

45' Санчо втікав у контратаку, але Ярмоленко разом з Сидорчуком зупинили його, сфоливши. Арбітр усне попередження зробив.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Шапаренко з льоту пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч повз ворота полетів.

41' Зінченко виконував подачу з корнера, але м'яч вилетів за межі поля у польоті.

40' Яремчук класно обігрався з Циганковим і прострілював на Ярмоленка, але Стоунз перевів м'яч на кутовий.

38' Стерлінг класно видав пас у розріз на Шоу, той прострілив на Санчо, який класно розвернувся і пробивав по воротах, але Бущан потягнув цей удар.

36' Зінченко у дотик віддавав у штрафний майданчик на Яремчука, той повертав на Ярмоленка, але Андрій не зміг пробити у боротьбі.

35' Заміна в складі збірної України. Замість травмованого Сергія Кривцова на поле вийшов Віктор Циганков.

34' Сергій Кривцов на газоні опинився, пошкодження в українського центрбека.

33' Райс отримав м'яч перед штрафним майданчиком і потужно пробивав з льоту, але Бущан впорався з цим ударом.

32' Пішла подача на Кейна, але Кривцов головою вибив м'яч подалі.

31' Санчо намагався правим флангом прорватися, але Миколенко у підкаті вибив м'яч в аут.

29' Шоу подавав у штрафний майданчик, але удар Кейна пішов вище воріт.

28' Кривцов на фланзі збив Стерлінга. Небезпечний штрафний для англійців.

26' Вокер виконував закидання на Санчо, але арбітр зафіксував офсайд.

24' Другим номером грає наша збірна, але важко грати проти такої Англії, яка намагається не ризикувати.

22' Стерлінг класно проривався по флангу, продовжив на Шоу. Лівий захисник МЮ виконував простріл, але м'яч пройшов повз усіх нападників збірної Англії.

21' Медики надали Матвієнку допомогу і український захисник продовжив поєдинок.

19' Микола Матвієнко на газоні опинився після боротьби з Рахімом Стерлінгом.

18' Пішла подача з корнера, але англійці знову відбилися.

17' Яремчук у центрі перехопив м'яч увірвався у штрафний майданчик і пробивав з-під захисника, але Пікфорд перевів м'яч на кутовий.

15' Заволоділи англійці м'ячем, але великими силами в атаку не йдуть.

13' Вокер виконав забігання флангом, але його простріл заблокував Миколенко.

12' Яремчук проривався по центру і віддавав на фланг на Ярмоленка, але Андрій не зміг виконати простріл точний у боротьбі з Магвайром.

10' Опустилися трохи англійці на власну половину поля після забитого голу, схоже, що їх влаштовує перемога з мінімальним рахунком.

8' Пішла подача від Шапаренка, але англійці відбилися.

7' Стерлінг наступив Караваєву на ногу на фланзі. Штрафний на користь збірної України.

6' Яремчук пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у захисника.

4' Гол! Збірна Англії виходить вперед! Стерлінг прорвався до центру і видав класну передачу у розріз на Кейна, той прийняв м'яч та пробив повз Бущана.

3' Маунт впав у штрафному майданчику в боротьбі з Сидорчуком, але свисток арбітра промовчав.

2' З перших хвилин англійці заволоділи м'ячем і контролюють його в центрі поля.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Англії!

Команди виходять на поле!

Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією.

Збірна України зіграє проти збірної Англії в 1/4 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.