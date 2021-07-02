Євро-2020. Бельгія - Італія 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/4 фіналу 2 липня, 2021 Бельгія - Італія 1:2 Альянц Арена, Мюнхен Головний арбітр - Славко Вінчич (Словенія)

Матч завершено! Збірна Італії виходить до півфіналу Євро-2020.

90' Пішла подача з кута поля, але удар вийшов дуже поганим. Удар від воріт!

90' Кутовий заробили бельгійці на останніх секундах.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

90' На газоні Доннарумма знаходиться, руку травмував італійський кіпер.

90' Де Брейне виконував подачу в штрафний майданчик, але Доннарумма на виході зіграв і проти нього Вітсель порушив правила.

90' Беррарді завчасно вийшов зі стінки і заблокував подачу, жовта картка для італійця.

89' Де Брейне збили перед штрафним майданчиком, небезпечний стандарт для бельгійців.

88' Де Брейне виконував подачу у штрафний майданчик, але Кьєлінні вибив м'яч подалі.

86' Атакують великими силами бельгійці, але збірна Італії надійно обороняється.

84' Доку класно у центр змістився, пройшовши двох захисників, але пробив вище воріт.

83' Втікали у контратаку бельгійці, але Боннучі завадив Вітселю прострілити у штрафний майданчик.

81' Мертенс намагався повернути м'яч на чужій половині поля, але порушив правила проти Емерсона.

79' Ще дві заміни від Роберто Манчіні. Замість Інсіньє та Спінаццоли на поле вийшли Беррарді та Емерсон.

78' Спінацоллу у сльозах медики забрали на ношах.

77' Спінаццола зараз на газоні лежить, медики вже на полі і надають допомогу.

75' Подвійна заміна в складі збірної Італії. Замість Вератті та Іммобіле на поле вийшли Крістанте та Белотті.

73' Заміна в складі збірної Бельгії. Замість травмованого Шадлі на поле вийшов Прат.

72' Шадлі на газоні зараз опинився. За стегно тримається гравець, який щойно на поле вийшов.

70' Шадлі у штрафному майданчику отримав м'яч і виконував навісну передачу, але м'яч трохи перелетів Лукаку та Азара.

68' Подвійна заміна в складі збірної Бельгії. Замість Тілеманса та Меньє на поле вийшли Мертенс та Шадлі.

66' Інсіньє класне закидання на Спінаццолу виконував, але удар Леонардо пробив трохи повз ворота.

65' Барелла помилився з передачею у центрі поля, але ді Лоренцо встиг підстрахувати партнера і повернув м'яч на Доннарумму.

63' Барелла класний пас на К'єзу видав, той прострілював у центр, але Куртуа перехопив цю передачу.

61' Доку прорвався лівим флангом, віддав на Де Брейне, який на пусті ворота пасував на Лукаку, але Ромелу з декількох метрів влучив Спінаццолу.

59' Куртуа намагався дальнім пасом розпочати атаку, але м'яч вийшов за межі поля.

57' Жоржиньо у боротьбі з Тілемансом упав у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

56' Доку класно у штрафний майаднчик увірвався і потужно прострілював, але Доннарумма перехопив цей пас.

55' Де Брейне подавав на Доку, але ді Лоренцо вибив м'яч на кутовий.

53' Де Брейне проривався правим флангом, але Жоржиньо грамотно корпус підставив і змусив бельгійського хавбека порушити правила.

51' Продовжують італійці контролювати м'яч, хоча саме бельгійській команді потрібно відіграватися.

49' Два кутових виконували італійці, але пробити по воротах Куртуа так і не вдалося.

48' Інсіньє класно обігрався з партнетом, але Меньє вибив м'яч на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Італії мінімально переграє Бельгію у результативному поєдинку.

45' ГОООООЛ! Збірна Бельгії відіграє один гол!

45' ВАР арбітр підтвердив це рішення!

45' Пенальті у ворота збірної Італії! Ді Лоренцо штовхнув Доку в штрафному майданчику!

44' ГОООООЛ! Італія подвоює рахунок! Інсіньє по правому флангу проривався, змістився у центр і в фірмовому стилі поклав м'яч у дальній кут.

43' Спінаццола класно прострілював на Іммобіле, але той завозився з м'ячем і пробив у захисника.

41' Пішла подача з кутового, бельгійці відбилися. На підбиранні першим був К'єза, який пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч трохи повз ворота пішов.

40' З правого флангу подавав К'єза, але Вермален вибив м'яч на кутовий.

38' Вітсель у центрі поля відмахнувся від Вератті, арбітр зафіксував штрафний на користь італійської збірної.

36' Не вдається поки бельгійцям позиційну атаку створити хорошу, поки уся небезпека йшла від контратак.

34' Де Брейне подавав з кутового, але Кьєлінні вибив м'яч подалі від своїх воріт.

33' Іммобіле пресингував Куртуа і навіть відібрав м'яч, але арбітр зафіксував фол проти бельгійського кіпера.

31' ГОООООЛ! Збірна Італії відкриває рахунок у матчі! Вермален невдало виніс м'яч, Вератті віддав у центр на Бареллу, який прорвався поміж двох захисників і потужно пробив у дальній кут!

30' Пішла подача від Інсіньє, але Вермален головою відвів загрозу від своїх воріт.

29' Спінаццола прострілював з лівого флангу, але м'яч від Меньє пішов на кутовий.

28' Інсіньє класно пробивав у дальній кут, але трохи повз ворота пішов м'яч.

26' Бельгійці втікали у контратаку, Де Брейне віддавав на Лукаку. Ромелу розхитав К'єлінні та пробивав у дальній кут, але знову Доннарума врятував свою команду і перевів м'яч на кутовий.

24' Інсіньє вривався у штрафний майданчик і прокидав м'яч повз захисника після чого впав, але свисток арбітра промовчав.

23' Пішла подача з корнеру, але пробити бельгійцям поки не вдається зі стандарту.

22' Де Брейне класно по центру проривався і пробивав у дальній кут, але Доннарумма у неймовірному стрибку перевів м'яч на кутовий.

20' Тілеманс майже відразу Вератті відповів і також отримав "гірчичник".

19' Вератті відверто зривав контратаку збірної Бельгії за шо отримав жовту картку.

17' Пішла подача з корнеру, італійці відбилися. Де Брейне другим темпом пробивав з-за меж штрафного майданчика, але захисники заблокували цей удар.

15' Тілеманс пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч від ноги італійського захисника пішов на кутовий.

14' Гол скасовано через офсайд! Після подачі зі штрафного Бонуччі вдалося переправити м'яч у ворота. Але арбітри ВАР розгледіли мінімальний доитк від ді Лоренцо, після якого Леонардо знаходився в положенні "поза грою"

13' ГООООЛ Збірна Італії виходить вперед!

12' Пішла подача з корнера, але італійські захисники вибили м'яч подалі.

11' Міньє прострілював з правого флангу, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

9' Доку лівим флангом проривався і намагався прострілити у центр, але м'яч пішов у руки Доннаруммі.

7' По черзі команди контролюють м'яч, але поки до ударів не доходить справа.

5' Лукаку отримав тепер передачу на правому флангу і пробивав по воротах, але м'яч вище воріт пішов. Після цього арбітр зафіксував офсайд.

3' К'єза з гострого кута пробивав по воротах, але суддя зафіксував офсайд.

2' Перехопили бельгійці м'яч у центрі поля. Лукаку приймав передачу у штрафному майданчику, але не вдалося Ромелу нормально обробити цей пас і Доннарумма забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Бельгії!

Лунає гімн Італії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Бельгії зустрінеться з Італією в 1/4 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.