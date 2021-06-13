Євро-2020. Англія - Хорватія 1:0. Як це було

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Чемпіонат Європи 2020, Група D 13 червня, 2021 Англія - Хорватія 1:0 Вемблі, Лондон Головний арбітр - Даніеле Орсато(Італія)

Матч завершено! Збірна Англії здобуває мінімальну перемогу над Хорватією в першому турі Євро-2020!

90' Пашалич пробивав з льоту після боротьби у штрафному майданчику, але м'яч пішов вище воріт.

90' Заміна в складі збірної Англії. Автор голу Рахім Стерлінг пішов відпочивати. Замість нього гру продовжив Домінік Кальверт-Льюїн.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Віда та Беллінгем зіткнулися головами у центрі поля. Медики вже на полі.

87' Пішла подача зі стандарту у штрафний майданчик збірної Англії, але Чалета-Цар порушив правила.

85' Заміна від хорватів. Маріо Пашалич продовжив гру замість Матео Ковачича.

83' Перішич з лівого флангу виконував подачу, але м'яч прилетів у руки Пікфорду.

82' Заміна в складі збірної Англії. Замість Гаррі Кейна гру продовжив юний Джуд Беллінгем.

80' Контролюють м'яч хорвати, але поки до удару атаку довести не можуть.

78' Заміна в складі збірної Хорватії. Замість Анте Ребича на поле вийшов Бруно Петкович.

76' Повернувся на поле Стоунс, наразі англієць продовжує матч.

75' Джон Стоунс на газоні опинився. Захиснику Манчестер Сіті надають допомогу.

74' Мінгз після подачі зі штрафного скидував на Стерлінга. Рахім пробивав з льоту, але м'яч полетів вище воріт.

73' Ребич пробивав головою після подачу з правого флангу, але Пікфорд забрав м'яч у руки.

71' Також заміна від Саутгейта. Маркус Рашфорд замінив Філа Фодена.

70' Подвійна заміна в складі збірної Хорватії. Замість Брозовича та Крамарича на поле вийшов Влашич та Крамарич.

69' Модрич виконував подачу на лінію штрафного майданчику, звідки пробивав Брозович, але м'яч пішов повз ворота.

67' Маунт сам пробивав зі штрафного, але м'яч пролетів трохи вище воріт.

66' Брозович збив Маунта, який втікав у контратаку - "гірчичник" для хавбека збірної Хорватії.

65' Ковачич пробивав з-за меж штрафного майданчика, Стоунз заблокував удар, добивання Ребича було дуже неточним.

64' Фоден грубо наступив на ногу Гвардіолу. Суддя продемонстрував англійцю жовту картку.

63' Повернувся на поле капітан збірної Англії! Все минулося для лідера господарів.

62' На газоні знаходиться Кейн. Після удару нападник Тоттенгема врізався у стійку. Медики надають допомогу.

61' Стерлінг класно відпасував на Маунта, той прострілював на Кейна. Форвард дістався до м'яча, але пробив вище воріт.

60' Контролює збірна Англії м'яч, незважаючи на забитий гол, господарі зберегли ініціативу.

58' Мають тепер активніше діяти в атаці хорвати, цей гол може значно збільшити темп атак в нашому матчі.

56' ГОООООЛ! Збірна Англії виходить вперед! Філліпс класно пішов від захисника і видав чудову передачу на Стерлінга, який у боротьбі з Врсалько пробив повз голкіпера.

54' Модрич пробивав з дальньої дистанції, але Пікфорд без проблем забрав м'яч у руки.

53' Кейн намагався знайти Стерлінга у штрафному майданчику, але захист збірної Хорватії вчергове надійно діє.

51' Модрич у центрі класно обробив м'яч, але його збив Райс. Штрафний для хорватів.

50' Тріпп'єр головою скидував м'яч на Пікфорда, Ребич ледь не наздогнав снаряд, але голкіпер все ж таки встиг відвести загрозу від своїх воріт.

48' Ковачич у центрі поля зрубив Маунта за що його арбітр нагородив жовту картку.

47' Перішич класно запресингував Мінгза і м'яч після підкату хорвата полетів у сторону воріт збірної Англії, але Пікфорд забрав снаряд у руки.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! Нульова нічию на Вемблі поки що, англійці створили більше моментів, проте хорвати надійно діють в обороні.

44' Перішич вривався у штрафний майданчик, але задалеко відпустив від себе м'яч і в підсумку збив Мінгза. Штрафний для англійців.

43' Тріпп'єр пробивав, але влучив у голову Перішичу. М'яч пішов у аут.

41' Стерлінг втікав до воріт суперника після закидання від Мінгза, Цалета-Цар рукою собі підіграв і збив англійського вінгера. Небезпечний штрафний для збірної Англії та жовта картка для захисника хорватів.

39' Досить нудно розвивається наш матч. Збірна Англії намагається атакувати, проте захист хорватів поки діє надійно.

37' Стерлінг по центру прорвався і намагався з Фоденом обігратися, проте хавбек не зміг точно відпасувати назад через пресинг з боку захисників.

35' Фоден не порозумівся з Тріпп'єром на фланзі і збірна Англії втратила м'яч.

33' Лівим флангом атакували хорвати, але передача Брозовича пішла в нікуди - аут для англійців.

31' Перішич виконував простріл з лівого флангу, але Стоунз перехопив цю передачу.

29' Врсалько знову подавав у штрафний майданчик, але м'яч перелетів усіх та вийшов за межі поля.

27' Пішла подача з правого флангу від Врсалько, м'яч дійшов до Перішича, який пробивав з льоту, проте не влучив по м'ячу вінгер хорватської команди.

26' Стерлінг вирішив пробити з-за меж штрафного майданчику, але вийшло вкрай неточно.

24' Пішла подача у штрафний майданчик збірної Англії, але Мінгз вибив м'яч подалі від своїх воріт.

22' Волкер подавав у штрафний майданчик, але заслабкою вийшла ця подача, хорвати відбилися.

21' Стерлінг протягнув м'яч на лівий край штрафного майданчика, після чого м'яко подавав на дальню штангу, в напрямку Кейна, але хорватські захисники не дозволили снаряду долетіти до адресата.

19' Філліпс відібрав м'яч у Ковачича та пробивав по воротах, Лівакович потягнув цей удар, але далі арбітр зафіксував фол.

17' Пішла подача на Кейна, але форвард опинився в положенні "поза грою".

16' Ковачич грубо збив Філліпса десь у 30-метрах від воріт, може бути небезпечний стандарт.

14' Перішич зараз підстраховував збірну Хорватії у центрі захисті. Поки що гостям не вдається створити щось в атаці.

12' Активно атакують в перші хвилини англійці, помітно, що домашня арена допомогає "трьом левам".

10' Після подачі з кутового з ходу по воротах пробивав Філліпс, але голкіпер класно парирував цей удар і врятував свою команду.

8' Фоден змістився у центр і пробивав по воротах, але влучив у стійку гравець Манчестер Сіті.

7' Маунт класно відпасував на Кейна, той продовжив на Стерлінга, але Рахім у боротьбі із захисником лише кутовий заробив.

6' Ребич пробивав з дальньої дистанції, але Райс завадив хорвату нанести влучний удар.

5' Стерлінг помилився на правому краю атаки, занадто далеко відпустивши від себе м'яч, після чого відразу ж сфолив проти суперника, прихопивши того за корпус руками.

3' Контролює м'яч збірна Англії з перших хвилин, проте поки до воріт суперника не вдається пройти.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Англії!

Лунає гімн збірної Хорватії!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна Англії зустрінеться з Хорватією в матчі першого туру Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 13 червня. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 15:45.