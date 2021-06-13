 Англія - Хорватія: Відомі стартові склади команд | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Англія - Хорватія: Відомі стартові склади команд

Сьогодні 14:53 198 0
Матч розпочнеться о 16:00
Англія - Хорватія: Відомі стартові склади команд
#Хорватія, #Англія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, відбудеться матч першому туру групи D чемпіонату Європи з футболу Англія - Хорватія.

Матч розпочнеться о 16:00. 

Стали відомі стартові склади команд: 

Англія: Пікфорд - Вокер, Стоунз, Мінгс, Тріпп'єр - Райс, Філліпс - Стерлінг, Маунт, Фоден - Кейн.

Запасні: Д.Хендерсон, Джонстон, Шоу, Гріліш, Дж.Хендерсон, Рашфорд, Коуді, Калверт-Льюїн, Вайт, Джеймс, Сака, Беллінгем.

Актуально: Євро-2020. Англія - Хорватія: онлайн-трансляція

Хорватія: Ліваковіч - Врсалько, Чалета-Цар, Віда, Гвардіол - Модріч, Брозовіч, Ковачіч - Перішіч, Крамаріч, Ребіч.

Запасні: Калініч, Слуга, Брекало, Влашіч, Будімір, Пашаліч, Шкоріч, Бадель, Петковіч, Юрановіч, Брадаріч, Іванушец.

Раніше, стала відома доля Саутгейта у збірній Англії.

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