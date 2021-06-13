Англія - Хорватія: Відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 червня, відбудеться матч першому туру групи D чемпіонату Європи з футболу Англія - Хорватія.
Матч розпочнеться о 16:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Англія: Пікфорд - Вокер, Стоунз, Мінгс, Тріпп'єр - Райс, Філліпс - Стерлінг, Маунт, Фоден - Кейн.
Запасні: Д.Хендерсон, Джонстон, Шоу, Гріліш, Дж.Хендерсон, Рашфорд, Коуді, Калверт-Льюїн, Вайт, Джеймс, Сака, Беллінгем.
Хорватія: Ліваковіч - Врсалько, Чалета-Цар, Віда, Гвардіол - Модріч, Брозовіч, Ковачіч - Перішіч, Крамаріч, Ребіч.
Запасні: Калініч, Слуга, Брекало, Влашіч, Будімір, Пашаліч, Шкоріч, Бадель, Петковіч, Юрановіч, Брадаріч, Іванушец.
Раніше, стала відома доля Саутгейта у збірній Англії.