 Євро-2020. Англія - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Англія - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН
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Євро-2020. Англія - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 16:00 2046 0
Євро-2020. Англія - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група D
13 червня, 2021

Англія - Хорватія
Вемблі, Лондон
Головний арбітр - Даніеле Орсато(Італія)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

6' Ребич пробивав з дальньої дистанції, але Райс завадив хорвату нанести влучний удар.

5' Стерлінг помилився на правому краю атаки, занадто далеко відпустивши від себе м'яч, після чого відразу ж сфолив проти суперника, прихопивши того за корпус руками. 

3' Контролює м'яч збірна Англії з перших хвилин, проте поки до воріт суперника не вдається пройти.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Англії!

Лунає гімн збірної Хорватії!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна Англії зустрінеться з Хорватією в матчі першого туру Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 13 червня. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 15:45.

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