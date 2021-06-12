Євро-2020. Бельгія - Росія 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група B 12 червня, 2021 Бельгія - Росія 3:0 Газпром Арена, Санкт-Петербург Головний арбітр - Антоніо Матеу Лаос(Іспанія)

Збірна Бельгії здобуває розгромну перемогу над Росією в першому турі Євро-2020.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

88' ГОООООЛ! Бельгія доводить рахунок до розгромного. Менье вертикальним пасом розрізав оборону росіян, і Лукаку, легко втікши від Дівєєва, пробив у ближній нижній кут.

87' Матео Лаос зробив зауваження Черчесову, який дуже емоціонально відреагував на епізод в центрі поля.

85' Пішла подача з кута поля, але бельгійці без проблем відбилися.

84' Головін виконував подачу з правого флангу, Боята невдало вибив м'яч і в підсумку снаряд зрізався на кутовий.

83' Пішла подача від Міранчука, але до удару справа не дійшла.

81' Дендонкер грубо збив Мухіна на лівому фланзі. Суддя обмежився усним попередженням.

79' Азар у центрі поля накрутив декількох гравців на дриблінгу, але в підсумку проти Едена сфолили.

77' Подвійна заміна відбулася в складі збірної Бельгії. Роберто Мартінес вирішив поберегти Яна Вертонгена, випустивши Томаса Вермалена, а Деніс Прат вийшов замість Яніка Карраско.

75' Брати Азари на фланзі намагалися на фланзі прорватися вперед, але втратили м'яч у підсумку.

73' Пошкодження отримав капітан збірної Бельгії Ян Вертонген, і йому надається медична допомога.

71' Перша планова заміна в складі збірної Бельгії: замість Дріса Мертенса на поле вийшов Еден Азар.

69' На Дзюбу намагалися виконати закидання, але нападник збірної Росії.

67' Продовжує збірна Бельгії тримати м'яч на власній половині поля, не поспішаючи вперед.

65' Дзюба грубо збив Вертонгена біля воріт збірної Бельгії. Штрафний на користь бельгійців.

63' Останні заміни в складі збірної Росії. Замість Зобніна та Черишева на поле вийшли Мухін та Олексій Міранчук.

62' Пішла подача з корнеру, але Шунін кулаками вибив м'яч подалі від своїх воріт.

61' Мертенс виконував закидання у штрафний майданчик Росії, але Оздоєв перевів м'яч на кутовий.

60' Знову заволоділи бельгійці м'ячем і спокійно контролюють його на своїй половині.

58' Тілеманс помилився у центрі поля і втікали росіяни у контратаку, але Дзюба не знайшов іншого варіанту, як віддавати передачу назад на Головіна.

56' Головін пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Алдервейрелд заблокував цей удар.

54' Фернандеш виконував передачу у штрафний майданчик, але Черишев порушив правила у боротьбі з Дендонкером.

52' Караваєв виконував подачу з лівого флангу, але м'яч перелетів Дзюбу і пішов за межі поля.

51' Збірна Бельгії контролює м'яч на власній половині поля, не дуже поспішають номінальні господарі йти в атаку.

49' Зобнін намагався пробити з дальньої дистанції, але м'яч полетів вище воріт.

47' Третя заміна відбулася в складі збірної Росії: замість Дмитра Барінова зустріч продовжує Ігор Дівєєв.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Бельгії упевнено переграє Росію у дуже бойовому матчі. Аж тир вимушені заміни вже провели тренери.

45' Карраско у штрафному майданчику проти трьох гравців пішов у дриблінг і навіть пробив по воротах, але м'яч полетів вище воріт.

45' Чотири хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Тілеманс зміщувався у центр і пробивав по воротах, але його удар заблокували захисники.

43' Ще одна заміна в складі збірної Росії. Юрий Жирков також через пошкодження вимушений покинути поле. Гру продовжить В'ячеслав Караваєв.

41' Арбітри ВАР вважають, що одинадцятиметрового удару не було.

40' Меньє підібрав м'яч у штрафному майданчику і у боротьбі з Жирковим упав на газон, але свисток арбітра промовчав.

38' Пішла подача від Головіна і Дзюба дістався до м'яча, але на його скидку ніхто не відгукнувся і м'яч полетів за межі поля.

37' Дендонкер збив Головіна перед штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для збірної Росії.

36' Юрій Жирков отримав пошкодження і зараз отримує медичну допомогу за межами поля.

34' ГООООООЛ! Збірна Росії пропускає другий гол! Шунін після дальнього удару відбив м'яч перед собою. Меньє стояв один у штрафному майданчику і спокійно прийняв сферу і забив у порожні ворота.

33' Зобнін збив Тілеманса біля воріт збірної Бельгії. Дуже багато у нас фолів у першому таймі.

31' Барінов у підкаті пішов проти Мертенса і підсумку бельгієць ногою наступив на росіянина. Ще одна зупинка в нашому матчі.

30' Все ж таки Кузяєв не може продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Черишев.

29' Алдервейрелд пробивав з дальньої дистанції, але м'яч полетів вище воріт.

28' Кузяєв з пов'язкою на голові продовжив поєдинок.

27' Заміна в складі збірної Бельгії. Замість травмованого Кастанья на поле вийшов Меньє.

25' Під час контратаки Кастань та Кузяєв зіткнулися у центрі поля. Медики відразу вибігли надавати медичну допомогу.

24' Подавав Карраско з кутового, але Дзюба вибив головою м'яч подалі.

22' Азар з гострого кута пробивав, але Шунін врятував свою команду.

20' Контролює м'яч Бельгія і готує позиційну атаку, збірна Росії провела непоганий п'ятихвилинний відрізок, але зараз бельгійці знову заволоділи ініціативою.

18' Лукаку втікав у контратаку і під удар відпасував Дендонкеру, але Леандр з ходу пробив набагато вище воріт.

16' Дзюба скинув під удар Оздоєву, але Магомед пробив повз ворота.

14' Пішла подача з корнеру і Фернандес класно пробивав, але м'яч прилетів у руки Куртуа.

12' Головін прорвався у штрафний майданчик і в боротьбі з двома захисниками заробив кутовий.

10' ГОООООЛ! Бельгія виходить вперед! Лукаку отримав м'яч у штрафному майданчику, класно обробив м'яч і пробив точно у дальній кут.

9' Головін у центрі поля збив Тілеманса,штрафний на користь бельгійців.

8' Головін подавав з корнера, але м'яч перелетів усіх гравців у штрафному майданчику.

7' Дзюба намагався простріл виконати у штрафний майданчик, але м'яч від Дендонкера пішов на кутовий.

6' Карраско намагався в стіночку обігратися з Лукаку, але Ромелу не зміг обробити м'яч і той вийшов за лінію воріт.

4' Контролює м'яч збірна Бельгії на перших хвилинах, але до штрафного майданчику поки підібратися не може.

2' Лукаку у центрі поля зіткнувся з Баріновим, зупинив гру арбітр, але росіяни повернули м'яч супернику через феєр-плей.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна Бельгії зустрінеться з командою Росії у першому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 12 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.