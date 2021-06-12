Бельгія - Росія: Відомі стартові склади команд

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 червня, відбудеться матч першому туру групи В чемпіонату Європи з футболу Бельгія - Росія.

Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше, перший матч цієї групи не завершився через трагедію з Крістіаном Еріксеном.

Стали відомі стартові склади команд:

Бельгія: Куртуа - Алдервейрельд, Вертонген, Боята - Кастань, Тілеманс, Дендонкер, Т.Азар - Мертенс, Карраско - Лукаку.

Запасні: Міньйоле, Селс, Вермален, Е.Азар, Меньє, Денаєр, Бентеке, Шадлі, Батшуаї, Троссар, Доку, Прат.

Росія: Шунін - Фернандес, Барінов, Джікія, Семенов, Жирков - Зобнін, Оздоєв, Кузяєв - Головін - Дзюба.

Запасні: Дюпін, Сафонов, Євгеньєв, Дівєєв, Караваєв, Черишев, Міранчук, Жемалетдінов, Іонов, Мухін, Соболєв, Заболотний.