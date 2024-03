Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) провів битву поглядів із Хайме Мунгуєю (43-0, 34 KO).

Про це повідомляє DAZN.

Поєдинок Канело - Мунгуя відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.

