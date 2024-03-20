Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) провів битву поглядів із Хайме Мунгуєю (43-0, 34 KO).

Про це повідомляє DAZN.

Поєдинок Канело - Мунгуя відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.

Canelo and Munguia historic face off🥊🇲🇽



Watch #CaneloMunguia LIVE on DAZN, May 4 🔥 pic.twitter.com/xqPUXWQ9fT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 19, 2024

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні. Хайме нокаутував Джона Райдера в 9 раунді.