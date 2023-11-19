Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі

Сам Кінох вважає, що Олександр своїми перемогами над британцями значно збільшив свою бан-базу на Туманному Альбіоні

Джерело - Чемпіон.

Кореспонденти Чемпіона завітали на боксерский івент в Глазго, який організував Сам Кінох. Своє перше шоу керівник Kynoch Boxing провів в 2015 році і цей івент був для нього 97-м. Наступного року Сам готується провести свій ювілейне 100 шоу, які він організовує по всій Шотландії - в Глазго, Абердині, Пейслі, Данді, Едінбургу та Інвернессі.

Формат шоу нас трохи здивував. Ринг “оточили” 34 стола. Біля кожного по 10 стільців. Спочатку в програмі вечеря, а вже після неї починається бокс. Вартість квитків від 100 (стандарт) до 200 фунтів (столи біля рингу). Шоу складалося з 6 боїв. В останньому вперше за 45 років розігрувався титул чемпіона Шотландії в лайтхевівейт. Після івенту ми ще деякий час чекали, коли Сам звільниться, і нарешті сідаємо за стіл і записуємо з ним бліц-інтерв’ю.

Сам, ви організовуєте по 15 боксерських івентів на рік. Вони всі такого же формату - зі столами і вечерею?

Більшість. Але, наприклад, 2 грудня в Пейслі буде останнє шоу Kynoch Boxing. Там вже буде паблік-формат. Без вечері.

Ваші івенти транслюються на ютуб-каналі Kynoch Boxing. Що заважає мати телепартнера? У найбільших світових промоутерських компаніях продажа телеправ - головне джерело доходів…

Ми працювали з STV (Scotland TV) и BBC Scotland. Зараз в пошуку і процесі активних перемовин з потенційними медіа-партнерами. Звісно, бажаємо, щоб наші бої транслювалися на великий медійній платформі. Але в Шотландії домінує футбол, і бокс, на жаль, поки не має великої фан-бази. Тому непросто знайти медіа-партнера.

В Шотландії абсолютна більшість футбольних фанів вболіває проти збірної Англії. В боксі така ж історія? За кого вболівали шотландці в боях Усик -Белью, Усик - Чісора, Усик - Джошуа та Усик - Дюбуа?

В футболі це дійсно має місце. Але в боксі британська аудиторія більш згуртована. Традиційно підтримує боксерів з Туманного Альбіону. Але з кожною перемогою Усик збільшує свою фан-базу в Об'єднаному королівств. Все більше британських фанів починають вболівати за Усика. Наша боксерська публіка вважає, что перфоманс Усика на две голові вище його суперників, навіть якщо вони і співвітчизники.

Який ваш прогноз на бій Усик - Тайсон Ф’юрі?

Усик виграє. У Тайсона Ф’юрі виникають складнощі з боксерами, які постійно маневрують та дуже добре готові фізично. Тож українець для мене фаворит. Але я не здивуюсь будь-якому результату. Взагалі Україна та Великобританія традиційно флагмани у боксі. Свого часу в нашому шоу з моїм боксером повинен був битися важковаговик Андрій Руденко. Але з-за пандемії ми були вимушені скасувати івент. Пам’ятаю, що про цей бій я домовлявся з українським менеджером Владом Єлісєєвим.

Які стратегічні плани Kynoch Boxing на найближчі 5 років?

Моя основна функція як менеджера - підготовка боксерів. Мої івенти в Шотландії - це трамплін для них, щоб вийти на інший, більш якісний рівень. А потім боксери переходять до інших промоутерів, з якими ми маємо колаборації і які далі продовжують займатися їх професійною кар’єрою. Наприклад, розвиваємо кар’єру Натаніеля Коллінза, тепер в коллаборації з Френком Уорреном.

Максим Розенко, Валентин Швець та Данііл Тихомиров з Глазго