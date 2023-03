Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) та американець Джермейн Франклін (22-1, 14 КО) провели битву поглядів.

Поєдинок Джошуа - Франклін відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Початок бою - не раніше 23.30.

В Україні поєдинок можна подивитися на платформі DAZN.

FACE OFF 👀@anthonyjoshua vs @JermaineFrankl6#JoshuaFranklin live on DAZN pic.twitter.com/ouHgppCRgb